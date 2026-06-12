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Rifiuti pericolosi e scarichi industriali: sequestrata di 1400 metri quadri a Monopoli

Una denuncia

Pubblicato da: redazione | Ven, 12 Giugno 2026 - 09:51
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  • 44 sec
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Scarichi industriali sul suolo, gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi ed emissioni in atmosfera non autorizzate: è quanto è emerso nel corso di un’operazione congiunta condotta dal Nucleo Carabinieri Forestale di Monopoli e Nucleo Edilizia della Polizia Locale, con il supporto del Nipaaf Carabinieri di Bari.

Nel corso del controllo all’interno di un opificio artigianale, i militari hanno accertato numerose violazioni alla normativa ambientale, che hanno portato alla denuncia di una persona e al sequestro di un’area di 1.400 mq e di ingenti quantitativi di rifiuti metallici miscelati.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’azienda operava in assenza dell’Autorizzazione Unica Ambientale e senza impianto di depurazione delle acque reflue industriali, che sarebbero state scaricate direttamente sul terreno.

Tra le irregolarità contestate anche la gestione illecita di rifiuti speciali, pericolosi e non, derivanti dalle lavorazioni di tornitura, oltre alla miscelazione non autorizzata di residui ferrosi e sostanze chimiche.

Gli accertamenti avrebbero evidenziato, inoltre, emissioni in atmosfera prive di autorizzazione, generate da attività di taglio metallico e saldatura svolte in un capannone sprovvisto di adeguato sistema di aerazione

Il rappresentante legale dell’azienda fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa, è stato deferito all’A.G., ed il sequestro è stato convalidato dal GIP di Bari.

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