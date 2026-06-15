La nuova frontiera del clubbing pugliese è d’autore: la nuova rassegna estiva firmata da Nicola Conte e Nicola Pertuso

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Un ritorno all’ascolto, alla qualità musicale e alla dimensione più autentica del club. È questa la filosofia di VIAGGIO, la nuova rassegna ideata e diretta artisticamente da Nicola Conte insieme all’imprenditore Nicola Pertuso, che prenderà il via nell’estate 2026 al Conchiglia Beach Club di Bisceglie (via Taranto 41) con appuntamenti rigorosamente ad ingresso libero.

Più che una semplice rassegna musicale, VIAGGIO si presenta come una piattaforma culturale dedicata alla musica, all’ascolto e alla socialità contemporanea, ispirata ai più innovativi “Listening Place” oggi diffusi nelle grandi capitali europee e internazionali. Luoghi in cui il vinile torna protagonista e l’ascolto diventa un’esperienza condivisa, capace di unire ricerca artistica, qualità sonora e incontro tra persone.

Ma VIAGGIO raccoglie anche l’eredità più autentica della club culture, dove la scoperta musicale si accompagna naturalmente alla dimensione del ballo. Un contesto in cui la pista torna a essere spazio di aggregazione e costruzione di connessioni, riconoscendo nel movimento una delle espressioni più profonde e universali del linguaggio musicale.

L’idea nasce dall’incontro tra due figure che condividono una lunga storia legata alla cultura musicale pugliese. Da una parte Nicola Conte, musicista, compositore e producer conosciuto a livello internazionale, da sempre impegnato nella ricerca tra jazz, soul, world music ed elettronica d’autore. Dall’altra Nicola Pertuso, imprenditore attivo nel settore dell’hospitality e dell’intrattenimento, da anni protagonista della scena del Nord Barese.

A unirli è anche un legame affettivo e culturale con il Fez, lo storico club nato a Bari negli anni Novanta diventato un punto di riferimento nazionale per la club culture più raffinata e innovativa. Proprio Conte ne fu il fondatore e direttore artistico, mentre Pertuso ne ha sostenuto e promosso negli anni l’attività e visione culturale. Un’esperienza che ha contribuito a portare la Puglia dentro i circuiti internazionali della ricerca musicale e che oggi torna a ispirare una nuova generazione di spazi e di pubblico.

VIAGGIO raccoglie quella eredità e la proietta nel presente. Ogni appuntamento sarà costruito intorno a sessioni di ascolto in vinile, dj set, incontri culturali e momenti di approfondimento dedicati alla musica e ai suoi linguaggi contemporanei. Grande attenzione sarà riservata alla qualità dell’audio, alla selezione artistica e all’atmosfera dei luoghi, con una programmazione orientata alla scoperta e non alle logiche del consumo veloce.

La serata inaugurale del 20 giugno rappresenterà il primo capitolo di questo nuovo percorso. Un appuntamento simbolico che segnerà l’inizio di una stagione dedicata alla scoperta musicale e alla cultura del club, affidato alle selezioni di Cloud Danko, Valentina Iacovelli e Andrea Del Console, tre personalità capaci di interpretare al meglio lo spirito di VIAGGIO tra vinile, ricerca sonora e vocazione al dancefloor.

Il cartellone riunirà alcune delle figure più interessanti della ricerca musicale contemporanea, intrecciando artisti consolidati nella scena internazionale e talenti profondamente legati al territorio. Tra i protagonisti: Nicola Conte e Nico Lahs con Tema Due, progetto nato dall’incontro tra sensibilità jazzistica, ritmiche afro e musica elettronica contemporanea. Attraverso un linguaggio che combina strumentazione organica, broken beat e armonie soul e groove, il duo ha dato vita all’album d’esordio Universo Astratto, un lavoro che esplora le connessioni tra spiritual jazz, paesaggi sonori cinematografici e groove pensati per la pista da ballo; Bassolino, musicista, producer e selector legato alla nuova scena partenopea, porterà a VIAGGIO un dj set interamente in vinile tra disco, funk, boogie e house, filtrato da una sensibilità contemporanea e da un immaginario profondamente legato a Napoli. Tra rarità, stampe originali e sonorità dal gusto rétro, le sue selezioni uniscono ricerca, groove e cultura musicale, valorizzando il calore e la fisicità del suono analogico; Volcov, nome d’arte di Enrico Crivellaro, è DJ, produttore, collezionista e appassionato di musica attivo dalla fine degli anni ’80. Fondatore delle etichette Archive, Neroli e SJNRL, si è esibito in Europa, Stati Uniti e Giappone ed è considerato una figura di riferimento nelle scene soul, jazz, disco e house. Con il progetto Isoul8 ha pubblicato produzioni e remix per importanti etichette e artisti internazionali. La sua attività spazia dalla produzione musicale alla curatela di compilation e pubblicazioni discografiche, distinguendosi per una profonda sensibilità melodica e una costante ricerca musicale; LTJ Xperience, al secolo Luca Trevisi, figura centrale della cultura club italiana sin dagli anni Ottanta. Residente prima al Kinki Club di Bologna e poi al Cap Creus di Imola, è stato tra i primi dj nel nostro Paese a proporre house music accanto a jazz, latin bossa e black music, contribuendo alla diffusione di quelle sonorità che avrebbero successivamente alimentato i generi acid jazz e rare grooves; Gigi Testa, producer e dj napoletano che ha costruito la propria identità artistica attorno all’incontro tra ritmi provenienti da diverse tradizioni musicali del mondo e sonorità elettroniche sperimentali. Le sue produzioni, pubblicate tra gli altri da Rush Hour, Compost Records e World Peace Music, riflettono una visione libera da confini e categorie, in cui world music e club culture convivono in un dialogo costante; Sara Mautone, fotografa di moda, dj e collezionista di vinili attiva tra radio, club e festival internazionali. Dopo le esperienze con Radio Raheem, NTS e Planet Trip, ha sviluppato uno stile curatoriale riconoscibile per la capacità di attraversare epoche, generi e geografie musicali differenti, selezionando esclusivamente dischi che coniugano profondità, ricerca e capacità di coinvolgimento; Cloud Danko, ricercatore musicale e collezionista il cui percorso attraversa spiritual jazz, soul, funk, afrobeat ed elettronica, collaborando con artisti come Nicola Conte e condividendo il palco con protagonisti della scena internazionale quali Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa, Rich Medina e Joe Claussell; Andrea Del Console, rappresenta invece una delle presenze più riconoscibili della scena pugliese contemporanea: partendo da una profonda passione per il vinile, ha sviluppato un linguaggio che unisce disco, afrobeat, jazz-funk, italodisco, electro e Detroit house, con l’obiettivo di restituire centralità alla dimensione umana e relazionale della pista da ballo.

L’obiettivo di VIAGGIO è riportare il pubblico al centro dell’esperienza musicale, restituendo al club il suo significato originario: uno spazio di incontro, scambio culturale e crescita collettiva. Un modello già consolidato in città come Londra, Berlino, Parigi o Tokyo e che oggi trova una sua interpretazione originale nel contesto pugliese.

VIAGGIO punta inoltre a valorizzare il territorio attraverso una rete di location accomunate dalla stessa attenzione per la cultura musicale contemporanea. Un progetto che guarda al futuro e che ambisce a fare della Puglia una delle nuove destinazioni europee per chi cerca esperienze autentiche legate alla musica, alla creatività e alla qualità dell’ascolto. La rassegna gode del patrocinio del Comune di Bisceglie, che ha scelto di sostenere VIAGGIO nell’ambito delle iniziative volte a rendere sempre più attrattiva l’offerta culturale e turistica cittadina, rafforzando il posizionamento della città come destinazione capace di intercettare anche una clientela internazionale.

PROGRAMMA

20 GIUGNO: PARTY D’APERTURA con CLOUD DANKO, VALENTINA IACOVELLI, ANDREA DEL CONSOLE

27 GIUGNO: NICOLA CONTE / NICO-LAHS – TEMA DUE RELEASE PARTY

4 LUGLIO: VOLCOV + CLOUD DANKO

11 LUGLIO: LTJ XPERIENCE (LUCA TREVISI) + ANDREA DEL CONSOLE

18 LUGLIO: GIGI TESTA + NICO-LAHS

25 LUGLIO: NICOLA CONTE + SARA MAUTONE