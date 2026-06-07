Cucina, ricche di vitamine e alleate della pelle: in tavola le nespole

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Dolci, succose e dal caratteristico colore arancione che annuncia l’arrivo della bella stagione. Oggi portiamo in tavola le nespole, un frutto spesso sottovalutato ma ricco di proprietà benefiche per l’organismo. Consumate fresche, nelle macedonie o nelle confetture, le nespole possono sorprendere anche in cucina, diventando protagoniste di gustose preparazioni salate. Ma andiamo per gradi.

Dal punto di vista nutrizionale le nespole sono composte in gran parte da acqua e apportano poche calorie, caratteristiche che le rendono leggere, dissetanti e adatte a un’alimentazione equilibrata. Sono ricche di vitamina A, grazie alla presenza di betacarotene, sostanza preziosa per la salute della pelle, della vista e del sistema immunitario.

Le nespole contengono inoltre vitamina C, utile per rafforzare le difese naturali dell’organismo e favorire la produzione di collagene. Tra i sali minerali spicca il potassio, importante per il corretto funzionamento muscolare e per il mantenimento dell’equilibrio idrico. Grazie alla presenza di fibre, in particolare della pectina, aiutano il benessere intestinale, favoriscono la digestione e contribuiscono a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue.

Non meno importante è il loro contenuto di antiossidanti naturali, tra cui flavonoidi e composti fenolici, che aiutano a contrastare lo stress ossidativo e l’invecchiamento cellulare. In cucina, poi, la loro dolcezza delicata si presta a interessanti abbinamenti con ingredienti sapidi. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola in maniera diversa dal solito.

Insalata di nespole, prosciutto crudo e scaglie di pecorino

Per preparare questa ricetta iniziate lavando e sbucciando quattro o cinque nespole mature. Eliminate i noccioli e tagliatele a spicchi sottili. Disponetele in una ciotola insieme a un letto di rucola fresca, aggiungete alcune fette di prosciutto crudo e completate con scaglie di pecorino stagionato. Condite con un filo di olio extravergine d’oliva, qualche goccia di aceto balsamico e una macinata di pepe nero. Il risultato sarà un’insalata fresca e profumata, perfetta come antipasto o piatto unico leggero.

Filetti di maiale alle nespole

Per questa ricetta fate rosolare in una padella un filetto di maiale tagliato a medaglioni con un filo di olio extravergine d’oliva. Quando la carne sarà ben dorata aggiungete sei o sette nespole tagliate a spicchi e private dei noccioli. Sfumate con mezzo bicchiere di vino bianco e lasciate cuocere a fuoco dolce per circa dieci minuti. Regolate di sale e pepe e completate con qualche fogliolina di timo fresco. Le nespole si ammorbidiranno creando una salsa delicatamente dolce che si abbina perfettamente alla sapidità della carne, regalando un secondo piatto originale e raffinato.