Bari, a Palese nasce “Il Sottotitolo”: festival delle arti per dar voce ai giovani del quartiere e animare il territorio

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Il prossimo 21 Giugno, Palese si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto. Nasce “Il Sottotitolo”, un nuovo festival dedicato a tutte le arti, ideato e realizzato da L’Alveare Possibile APS con la direzione artistica del collettivo Ascensore Podcast. L’evento, ad accesso completamente gratuito per il pubblico, nasce con una missione sociale e culturale ben precisa: ridare spazio, centralità e opportunità di espressione ai giovani della comunità di Palese, creando un luogo di incontro intergenerazionale all’insegna della creatività. Il ricco programma della giornata è pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età e abbraccia molteplici forme d’arte:

Artist Valley

Un vero e proprio villaggio creativo con oltre 10 spazi espositivi dedicati ad artisti emergenti e affermati. Tra gli ospiti speciali di questa sezione spiccano PoetaDellaSerra e SIIFELICESEIABARI; quest’ultimo, per l’occasione, donerà un’inedita installazione artistica alla città di Palese.

Presentazione del fumetto “Magenta”

Grande spazio anche alla nona arte con Gabriele Mele (in arte Gabb), che presenterà al pubblico il suo secondo fumetto indipendente intitolato Magenta. Un’opera che esplora i malesseri, le ansie, le paure e i primi amori di una generazione di adolescenti, alternando ironia, leggerezza e toni più profondi.

Musica e Spettacolo

Dj Set e concerti live animeranno l’evento fino a sera, con la partecipazione straordinaria di Marco Guacci come ospite d’eccezione.

Storia e Territorio

Grazie alla cura di Wikimedia, sarà allestita una speciale mostra fotografica dedicata alla storia di Palese, per riscoprire le radici del territorio.

Spazio ai più piccoli

Un laboratorio artistico interamente dedicato ai bambini, per avvicinare le nuove generazioni al mondo

dell’arte attraverso il gioco e la creatività.

L’ARTISTA: CHI È GABRIELE MELE (GABB)

Classe 2006, Gabriele Mele è un fumettista e illustratore barese diplomatosi all’Accademia Pencil Art di Roma. Da oltre 6 anni condivide sui social le sue strisce a fumetti, cercando di sbrogliare la matassa delle emozioni tipiche dell’adolescenza. Nel corso della sua carriera ha lavorato come grafico per artisti del calibro del rapper Shade e nel 2025 ha conquistato il pubblico locale con la sua prima opera autoprodotta, “Ciano”. “Magenta” segna il suo attesissimo ritorno editoriale.

“Il Sottotitolo non è solo un evento, ma una dichiarazione di intenti. Vogliamo dimostrare che la nostra comunità è viva, piena di talenti e ha solo bisogno degli spazi giusti per potersi esprimere. L’arte, in tutte le sue forme, è il mezzo migliore per riunire le persone e riqualificare il nostro tessuto sociale.” — Gli organizzatori de L’Alveare Possibile e di Ascensore Podcast

CALL PER ARTISTI ANCORA APERTA

L’Campagna ricorda che la Call for Artists per partecipare all’Artist Valley è ancora ufficialmente aperta. Pittori, illustratori, artigiani e creativi di ogni genere sono invitati a candidarsi per esporre le proprie opere in un contesto dinamico e ricco di visibilità. Per iscriversi alla call, scoprire i dettagli dell’evento e rimanere aggiornati sul programma completo, è possibile seguire i canali social ufficiali dell’evento e degli organizzatori