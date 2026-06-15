Musica e inclusione ad Altamura: Jacopo diventa il simbolo dei giovani che superano le disabilità

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La musica come linguaggio universale per superare ogni barriera e dare voce a talenti straordinari spesso invisibili. Ad Altamura prende forma un’iniziativa dal profondo valore sociale e terapeutico, ideata e realizzata dal maestro Francesco Marcello Sette, docente, percussionista e musicoterapista. Sviluppato tra il 18 febbraio e il 19 aprile 2026, il progetto è interamente dedicato a Jacopo Mastrogiacomo, un quindicenne affetto dalla rara Sindrome di Charge, che dal novembre 2025 segue le lezioni di batteria e percussioni insieme al docente altamurano.L’iniziativa ha portato alla nascita della canzone inedita e del relativo videoclip intitolati “Jacopo il Batterista Speciale 2026”.

Attraverso questo percorso artistico, la storia di Jacopo si trasforma in una testimonianza concreta di resilienza, coraggio e determinazione, dimostrando come la diagnosi di una patologia rara non debba mai definire o limitare i sogni e le passioni di una persona, ma possa tramutarsi nel punto di partenza per una profonda realizzazione personale.L’associazione A.Ma.R.A.M. APS (Associazione Malattie Rare dell’Alta Murgia), da anni in prima linea nella tutela dei diritti e nella promozione dell’inclusione sociale delle persone affette da patologie rare, ha sposato e promosso il progetto elevandolo a simbolo di riscatto per l’intera comunità dei “Rari”. L’obiettivo del sodalizio è diffondere una cultura fondata sul rispetto delle differenze e sull’abbattimento dei pregiudizi, stimolando le famiglie che convivono quotidianamente con queste sfide a non arrendersi davanti alle difficoltà.

La riuscita del progetto, che ha saputo trasformare un percorso didattico e terapeutico individuale in un messaggio di forte impatto collettivo, è stata resa possibile grazie a una fitta rete di supporto. Accanto al maestro Sette e alla famiglia di Jacopo, l’iniziativa ha visto il coinvolgimento fondamentale dell’assistente alla comunicazione Cecilia Capozzo, delle istituzioni scolastiche e locali, oltre che di una fitta cerchia di amici e realtà associative del territorio.