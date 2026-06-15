Bari, svolta improvvisa sul San Nicola: De Laurentiis accetta le condizioni del sindaco Leccese

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Una vicenda che sembrava destinata a complicarsi ancora si è sbloccata proprio nelle ore decisive. Mancavano poche ore alla scadenza dei termini per l’indicazione dello stadio in cui la squadra giocherà le partite casalinghe della prossima stagione, e il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha deciso di accettare le tre condizioni poste dal sindaco Vito Leccese per la concessione del San Nicola.

La decisione è arrivata attraverso una lettera inviata all’amministrazione comunale, nella quale il patron biancorosso ha fornito rassicurazioni su tre punti che il Comune considerava centrali: il piano di cessione del club, il rinnovamento del management societario e l’istituzione di una commissione di esperti incaricata di vigilare sulla trasparenza delle operazioni della società.

Di fronte a questa risposta, il sindaco ha convocato d’urgenza i capigruppo di maggioranza per illustrare loro i contenuti della missiva. Un passaggio che mostra quanto la questione fosse seguita con attenzione anche sul piano politico, oltre che su quello sportivo.

Con questa intesa si apre ora la strada alla concessione dello stadio San Nicola, impianto che il Bari potrà quindi indicare per le gare interne del prossimo campionato di Serie C, evitando così lo scenario di dover individuare un’alternativa in extremis.

Per fare chiarezza su questi sviluppi, il sindaco Vito Leccese ha convocato una conferenza stampa per oggi pomeriggio, alle ore 16.30, nella Sala Giunta di Palazzo della Città. Nel corso dell’incontro verranno illustrate le valutazioni dell’amministrazione comunale in merito alla richiesta della SSC Bari di rilascio di una lettera di disponibilità per l’utilizzo dello stadio San Nicola, atto necessario per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

La giornata, comunque, non si chiude qui: sono attesi ulteriori chiarimenti e garanzie da parte della società, soprattutto in vista della futura vendita del club, resa necessaria dal vincolo della multiproprietà.