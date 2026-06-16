Bari, il cimitero monumentale apre alle visite guidate: ok a tour culturali

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La giunta comunale di Bari ha approvato l’istituzione di un elenco dedicato alle associazioni interessate a organizzare visite guidate e attività culturali all’interno del cimitero monumentale della città. Il provvedimento, proposto dall’assessore ai Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale con delega al Patrimonio ed Erp Nicola Grasso, punta a regolamentare le numerose richieste pervenute negli ultimi anni per la realizzazione di iniziative culturali nella storica necropoli cittadina, inaugurata nel 1842 e caratterizzata dalla presenza di mausolei, monumenti e cappelle appartenenti a diverse culture, religioni e tradizioni.

Nei prossimi giorni il Comune pubblicherà un avviso pubblico attraverso il quale le associazioni potranno iscriversi gratuitamente al nuovo registro presentando domanda tramite il portale comunale. Una volta iscritte, le associazioni dovranno comunicare con almeno sette giorni di anticipo la tipologia dell’evento, la data, l’orario e la durata della visita, indicando anche il nominativo della guida, il relativo recapito telefonico e il numero dei partecipanti, che non potrà superare le 25 persone per ciascun gruppo.

Tra gli obblighi previsti anche il rispetto delle norme di comportamento all’interno del luogo sacro, evitando riprese o fotografie che rendano riconoscibili i defunti e limitando gli spostamenti ai soli percorsi pedonali senza accedere ai campi di inumazione o ai settori speciali del cimitero. “Negli ultimi giorni abbiamo annunciato importanti provvedimenti dell’amministrazione, che hanno l’obiettivo di garantire decoro, ordine e sicurezza nel cimitero monumentale di Bari. Con quasi due secoli di storia, la necropoli di Bari, oltre a essere luogo di spiritualità e raccoglimento, è anche quartiere attrattivo per appassionati di arte, cultura e architettura. Nell’ottica di procedimentalizzare anche le visite guidate che si svolgono al suo interno, abbiamo creato un elenco a disposizione delle associazioni che intendano promuovere tour e attività culturali. Nei prossimi giorni pubblicheremo l’avviso per presentare le istanze di iscrizione, gratuita. L’amministrazione potrà, così, avere precisa contezza di tutte le tipologie di attività che avvengono all’interno della necropoli, anche di quelle che contribuiscono a valorizzare l’importante patrimonio storico artistico e architettonico della stessa”, dichiara l’assessore Nicola Grasso.

Foto repertorio