Bari guarda ai mercati esteri, oltre metà dell’export pugliese passa dall’area metropolitana

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Bari guarda ai mercati esteri, oltre la metà dell’export pugliese passa dall’area metropolitana. E’ quanto emerso nel corso della conferenza tenutasi in Fiera del Levante, “Obiettivo Export: Imprese e territori del Sud Italia verso la Conferenza Nazionale dell’Export 2026”, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale alla quale ha preso parte anche il sindaco di Bari, Vito Leccese.

L’iniziativa, aperta dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del sistema camerale e del mondo economico e imprenditoriale per fare il punto sugli strumenti a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese e sul ruolo strategico del Mezzogiorno nello sviluppo dei mercati esteri. Nel corso del suo intervento, il sindaco ha evidenziato i risultati raggiunti dalla Puglia sul fronte dell’export, sottolineando come nel 2025 le esportazioni regionali abbiano toccato i 9,894 miliardi di euro, con una crescita del 2,6% rispetto all’anno precedente. Oltre il 51% dell’intero export pugliese proviene dall’area metropolitana di Bari. Leccese ha inoltre ribadito il ruolo strategico del capoluogo pugliese come piattaforma logistica tra Europa, Mediterraneo e Balcani, evidenziando il contributo del porto e delle infrastrutture allo sviluppo economico del territorio.

“L’export rappresenta una leva fondamentale per la crescita del prodotto interno lordo del Paese e ogni prospettiva di incremento ci rende più fiduciosi per il futuro. I dati confermano la centralità della Puglia in questo percorso: nel 2025 l’export regionale ha raggiunto il valore di 9,894 miliardi di euro, in crescita del 2,6% rispetto all’anno precedente, mentre oltre il 51% delle esportazioni pugliesi è riconducibile all’area metropolitana di Bari. Sono numeri che raccontano la vitalità del nostro tessuto produttivo e la capacità delle nostre imprese di competere sui mercati internazionali. Negli anni abbiamo investito molto sulla nostra vocazione logistica e infrastrutturale, e oggi possiamo contare su un porto che movimenta volumi sempre più rilevanti e che rafforza il ruolo strategico della città nei collegamenti internazionali. C’è però un dato che più di ogni altro racconta il cambiamento di Bari, oggi da questa città non si parte più per necessità, ma si sceglie eventualmente di andare altrove per opportunità. Il tasso di disoccupazione nel capoluogo è ormai tra i più bassi del Mezzogiorno ed è paragonabile a quello di molte realtà del Centro-Nord. È la dimostrazione di quanto la città sia cresciuta e di quante potenzialità abbia ancora per contribuire allo sviluppo dell’intero Paese”, ha concluso.

A margine dell’incontro, il primo cittadino ha ribadito la vocazione di Bari come ponte naturale tra Europa, Mediterraneo e Balcani, sottolineando come la crescita delle esportazioni, il potenziamento delle infrastrutture logistiche e gli strumenti dedicati all’internazionalizzazione rappresentino elementi strategici per il futuro economico della città e dell’intero Mezzogiorno.