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Blitz antidroga ad Andria: 40 arresti per una fitta rete di spaccio

Vasta operazione coordinata dalla Procura di Trani: smantellata la piazza dello spaccio - VIDEO -

Pubblicato da: redazione | Mer, 17 Giugno 2026 - 07:51
droga andria
  • 54 sec
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Il Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica di Trani, ha disposto 40 custodie cautelari nei confronti di soggetti ritenuti di aver creato, nel Comune andriese, una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di una vasta operazione coordinata dalla Procura di Trani, la Polizia di Stato, ed in particolare gli investigatori della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Andria, sta eseguendo le indicate misure.

I dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 presso la Procura di Trani.

 

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