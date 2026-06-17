Malore in spiaggia nel Leccese, muore turista 84enne

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Tragedia nella mattinata di oggi sulla spiaggia dello stabilimento balneare “Esperia”, nei pressi di Torre Mozza, marina di Ugento, dove un turista di 84 anni è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore. L’uomo, originario di Bologna e in vacanza nel Salento, era appena uscito dall’acqua dopo aver fatto il bagno quando si è improvvisamente accasciato sulla battigia.

I primi a intervenire sono stati i bagnini del lido, che hanno prestato i primi soccorsi. Il defibrillatore presente nello stabilimento non è stato utilizzato poiché l’84enne era portatore di pacemaker cardiaco. Sul posto sono poi arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni manovra si è rivelata inutile. L’uomo è deceduto sul posto. Sono intervenuti anche i carabinieri e il personale dell’Ufficio locale marittimo della Guardia Costiera per gli accertamenti di rito. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata restituita ai familiari.

Foto repertorio