Bari rafforza il monitoraggio del verde, controlli straordinari e interventi contro il rischio incendi

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Il Comune di Bari rafforza le attività di manutenzione del verde urbano e di prevenzione degli incendi attraverso una nuova direttiva della Direzione generale, firmata nei giorni scorsi, che ridefinisce le competenze dei soggetti coinvolti e introduce un sistema di monitoraggio straordinario del territorio. Il provvedimento stabilisce che AMIU Puglia continuerà a occuparsi del diserbo dei cigli stradali e della manutenzione dei suoli comunali incolti, non recintati e privi di alberature, mentre Bari Multiservizi curerà gli interventi di sfalcio e diserbo nei giardini pubblici e nelle piazze censite.

L’amministrazione evidenzia però che l’attuale organizzazione non copre tutte le aree comunali. Restano escluse, infatti, alcune zone di recente realizzazione o trasformazione urbanistica, come il Parco della Rinascita, i comparti di Costa Sud e numerose aree recintate o piantumate che richiedono manutenzione ordinaria. Per questo motivo è in fase di predisposizione un accordo quadro, gestito dalla ripartizione Patrimonio con il supporto della ripartizione Tutela Ambiente, che dovrebbe entrare in funzione tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Nel frattempo la direttiva dispone un monitoraggio straordinario affidato alla Polizia Locale, che dovrà controllare le aree maggiormente esposte al rischio incendi e segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo agli uffici competenti per consentire interventi rapidi. Gli sfalci urgenti saranno eseguiti direttamente dalla ripartizione Tutela Ambiente con proprie risorse. AMIU dovrà inoltre trasmettere all’amministrazione la programmazione operativa del prossimo trimestre, così da consentire una verifica della coerenza degli interventi con le priorità individuate sul territorio.

La direttiva prevede inoltre una serie di interventi strutturali destinati a entrare a regime dal 2027. Tra questi figurano un nuovo accordo quadro per la manutenzione delle aree comunali escluse dagli attuali contratti di servizio, il potenziamento del Sistema Informativo Territoriale con una mappatura completa delle aree verdi e dei terreni comunali, una ricognizione delle strade di proprietà ARCA Puglia e il rafforzamento del coordinamento operativo tra Bari Multiservizi e AMIU, con una pianificazione condivisa delle attività di sfalcio e pulizia.

Foto repertorio