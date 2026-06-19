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A Bari torna il gran caldo, nel weekend previsto “Bollino giallo”

Temperature fino a 31 gradi e massime percepite di 33

Pubblicato da: redazione | Ven, 19 Giugno 2026 - 14:41
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Dopo alcuni giorni senza particolari criticità, a Bari torna il gran caldo. Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, sabato 20 e domenica 21 giugno la città passerà al livello 1, corrispondente al bollino giallo, che indica una situazione di preallerta per le alte temperature.

Le previsioni indicano per sabato una temperatura di 26 gradi alle ore 8, 31 gradi alle 14 e una temperatura massima percepita di 33 gradi. Domenica il termometro segnerà 27 gradi alle 8, 31 gradi alle 14 e una temperatura percepita di 32 gradi. Il livello 1 rappresenta una condizione di preallerta. Secondo il Ministero della Salute, le condizioni meteorologiche possono precedere un’ondata di calore più intensa e richiedono particolare attenzione soprattutto per anziani, bambini, persone affette da patologie croniche e soggetti più fragili. Gli esperti consigliano di limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenersi adeguatamente idratati e prestare particolare attenzione alle persone maggiormente vulnerabili.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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