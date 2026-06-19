Emergenza rifiuti a Foggia, gli ex vertici di Ager e Amiu Puglia a processo

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Saranno processati gli ex vertici di Ager Puglia e Amiu Puglia per l’emergenza rifiuti che nell’estate del 2023 interessò la città di Foggia. Al termine dell’udienza predibattimentale è stata disposta la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale monocratico di Foggia, con la prima udienza fissata per il 19 novembre.

A giudizio sono stati rinviati Gianfranco Grandaliano, ex direttore generale di Ager Puglia, Massimiliano Piscitelli, temporary manager di Amiu Puglia e direttore degli impianti di trattamento meccanico-biologico di Foggia e Bari, e Antonello Antonicelli, direttore generale di Amiu Puglia. Ai tre imputati viene contestato, in concorso, il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Secondo l’accusa, pur essendo a conoscenza della situazione emergenziale e della programmata sospensione di un impianto fondamentale per il ciclo di trattamento dei rifiuti, avrebbero omesso di adottare le misure necessarie per evitare il disservizio, consentendo così che i rifiuti rimanessero sulle strade della città.

Nel procedimento si è costituito parte civile il Wwf Dauno. “Abbiamo scelto di costituirci parte civile perché questo procedimento dimostra la volontà dei vertici di Amiu e di Ager di penalizzare Foggia a beneficio di altri territori, accettando il rischio che la nostra città diventasse una discarica a cielo aperto”, ha dichiarato il presidente del Wwf Dauno, Maurizio Marrese, chiedendo anche le dimissioni degli imputati. L’associazione ambientalista ha inoltre citato come responsabili civili Ager Puglia e Amiu Puglia.

Dopo la notizia del rinvio a giudizio, è intervenuta anche AMIU Puglia, che in una nota ha ribadito la propria fiducia nell’operato della magistratura e nei dirigenti coinvolti. La società ha precisato di confidare “nell’accertamento dei fatti nell’ambito del processo e, in particolare, all’esito del dibattimento”, confermando “la piena fiducia nell’operato” dei propri dirigenti. AMIU ha inoltre respinto con decisione le dichiarazioni secondo cui avrebbe penalizzato Foggia a vantaggio di altri territori, definendole “una lettura di parte” e sottolineando come il Comune di Foggia sia socio della società con una quota del 20% del capitale sociale. La partecipata ha evidenziato che tale ricostruzione “non coincide con la contestazione penale” e va quindi «respinta con fermezza”.

Nel comunicato la società ricorda inoltre che l’impianto di trattamento meccanico-biologico di Foggia rappresenta un’infrastruttura intermedia del ciclo provinciale dei rifiuti e che il suo corretto funzionamento dipende dall’intero sistema impiantistico. Per questo motivo AMIU rinnova agli enti competenti la richiesta di definire quanto prima la procedura di affidamento della gestione del TMB di Foggia, spiegando di continuare a gestire l’impianto dal 2023 “per mero senso di responsabilità istituzionale” e per garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale. La società annuncia infine che eserciterà tutte le proprie prerogative difensive nelle sedi processuali competenti, anche in relazione alla citazione quale responsabile civile, riservandosi eventuali iniziative a tutela della propria reputazione qualora il dibattito pubblico dovesse travalicare i limiti della corretta informazione. La posizione degli imputati dovrà ora essere accertata nel corso del processo, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.