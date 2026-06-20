Furti d’auto tra Puglia, Molise e Abruzzo: banda smantellata a San Severo

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Manette scattate all’alba per quattro persone ritenute responsabili di una fitta rete di furti d’auto tra Puglia, Molise e Abruzzo. La polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta della procura: due gli indagati finiti in carcere, altri due ai domiciliari.

A ricostruire la vicenda sono stati gli investigatori del commissariato di San Severo, che hanno messo insieme, episodio dopo episodio, una serie di furti di autovetture compiuti nelle tre regioni. Le indagini hanno permesso di accertare che parte dei veicoli rubati sarebbe poi finita nelle mani di altri soggetti, anche loro destinatari della misura cautelare, che li avrebbero utilizzati per commettere ulteriori reati.

Un aspetto su cui si sono soffermati gli inquirenti riguarda le modalità con cui gli indagati comunicavano tra loro: avrebbero fatto ricorso quasi esclusivamente ad applicazioni di messaggistica criptata, limitando al minimo le telefonate tradizionali, proprio per provare a sfuggire ai controlli investigativi. Una precauzione che però non è bastata a fermare l’inchiesta.

A rendere possibile la ricostruzione dei fatti è stato infatti l’intreccio tra strumenti tecnologici avanzati e metodi di indagine più classici, come servizi di osservazione, pedinamenti e controllo del territorio. A questo si sono aggiunte attività tecniche audio-video, che hanno permesso di documentare con precisione, e in alcuni casi in diretta, il momento stesso in cui venivano messi a segno i furti.