Bari, a Palese litorale ancora in balia di erbaccia e degrado: “Cercasi volontari per ripulirlo”

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“Urgente ……cercasi volontari taglia erba per costa Nord abbandonata a se stessa”. Inizia così il post, ironico, pubblicato sui social da un cittadino. L’obiettivo è quello di accendere nuovamente i riflettori sulla costa a Nord, ma anche quello di trovare realmente persone interessate a “fare da sole” in vista dell’avvio della stagione estiva che, nonostante sia da poco iniziato giugno, conta già moltissime presenze sul lungomare di Palese e Santo Spirito. Proprio da Santo Spirito c’erano state polemiche analoghe relative però, nello specifico, alla presenza di ruggine sulle ringhiere utili per scendere sulla zona degli scogli. Attualmente sono in corso i lavori di ripristino di queste ultime. Ma la situazione resta critica a Palese dove, oltre l’erbaccia (che probabilmente sarà tagliata nei prossimi giorni, sono infatti in corso i lavori di ripristino che hanno visto già la pulizia di alcune zone più centrali e arriveranno dunque sul lungomare), pesano le condizioni delle ringhiere, ma anche l’assenza di attività che possano rendere “vivo” il lungomare.

“Palese, nonostante faccia parte di Bari è in balia di se stessa – denuncia il cittadino – se ci fossero anche dei volontari ortopedici sarebbero molto apprezzati, un gesto d’amore verso un popolo allo sbando, per i tanti intrepidi che rischiano di “spezzarsi di gambe” se gli va bene solo per fare un bagno a mare a Palese. Ringraziamo questa amministrazione e quelle passate che non hanno mai tenuto in considerazione la gente a di Palese, la bellissima costa a nord di Bari”, conclude.

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