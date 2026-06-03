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Bari, sulla spiaggia spunta una siringa: “Non molto lontano giocano i bimbi, vergognoso”

La denuncia da Fesca-San Girolamo

Pubblicato da: redazione | Mer, 3 Giugno 2026 - 14:22
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Una siringa nel bel mezzo della sabbia, a pochi passi da alcuni bimbi che giocavano. E’ accaduto a Bari, in particolare sulla spiaggia di Fesca San Girolamo. A denunciarlo alcuni genitori che hanno voluto condividere sui social i propri timori evidenziando lo stato di degrado in cui verte la zona.

“Non solo siringhe – evidendiano – c’è anche sporcizia intorno. E’ vergognoso. Qui ci vengono famiglie e ci giocano tanti bambini”. “Non si possono portare i bambini sulla spiaggia di Fesca e San Girolamo – denuncia un altro – tra sporcizia e cacche dei cani è una discarica a cielo aperto purtroppo e questo fa arrabbiare molto tutte le persone che si sforzano, come me, di fare la loro parte in una società civile”, conclude. A queste parole fanno eco quelle di tanti altri, tra loro anche chi esorta ad allertare polizia municipale e Amiu Puglia. “Vanno allertati per fare in modo che venga qualche operatore per la bonifica. Ma anche per informare la polizia municipale in modo da fare qualche controllo in quella precisa zona. E serve anche ad attenzionare meglio la zona in modo che i dei operatori ecologici che tutte le mattine e il pomeriggio puliscono la zona diano una maggiore attenzione”, conclude infine un cittadino.

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