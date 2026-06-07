Comunali in Puglia, scatta il secondo turno: sei città al ballottaggio, Trani l’unico capoluogo

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Seggi aperti dalle 7:00 di questa mattina in Puglia per il secondo turno delle elezioni comunali. Sono circa 182mila i cittadini chiamati alle urne nei 203 seggi allestiti nei sei comuni al ballottaggio. Le operazioni di voto proseguiranno oggi fino alle 23:00 e riprenderanno domani, lunedì, dalle 7:00 alle 15:00, orario in cui inizierà lo scrutinio.I riflettori sono puntati soprattutto su Trani, unico capoluogo di provincia della tornata. Qui la sfida è tra il candidato del centrosinistra Marco Galiano (sostenuto da Pd, Popolari, Italia Viva, Alleanza Verdi e Sinistra, Popolari con Galiano e Per), forte del 40% ottenuto al primo turno, e Angelo Guarriello per il centrodestra (FdI, Movimento Trani Libera, lista Guarriello, Forza Italia), rimasto al 30%.A Molfetta, comune attualmente commissariato, il duello è tra Manuel Minervini della coalizione di campo largo (44% al primo turno) e il civico Pietro Mastropasqua (36%).

Scenario unico a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, dove la poltrona di sindaco sarà contesa dalle uniche due donne dei dodici candidati totali in Puglia: Rossella Fini per il campo largo e Floriana Natale per il centrodestra.La partita è apertissima anche a San Vito dei Normanni, dove Giacomo Viva (centrodestra, 38%) e Marco Ruggiero (campo largo, 37%) sono separati da un solo punto percentuale. A Casarano la sfida vede in vantaggio Ottavio De Nuzzo del centrodestra (40%) contro Marco Nuzzo del centrosinistra (29%). Chiude il quadro Tricase, con un derby interamente civico tra Andrea Morciano e Antonio De Donno, partiti rispettivamente dal 25% e dal 23% dei consensi registrati lo scorso 24 e 25 maggio.