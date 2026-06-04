Ideale Bari in Promozione, targa celebrativa del Comune: “Traguardo importante”

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Ieri pomeriggio il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha ricevuto a Palazzo della Città la squadra dell’Ideale Bari Calcio, formazione che ha recentemente conquistato l’accesso al campionato di Promozione vincendo il torneo di Prima Categoria.

Nel corso dell’incontro il sindaco ha consegnato una targa celebrativa nelle mani del capitano Mirko Di Bari per congratularsi con la squadra per il prestigioso traguardo sportivo. A sua volta, la delegazione dell’Ideale Bari ha donato al primo cittadino una maglia personalizzata con il numero 1 e la scritta “Sindaco”, in un momento caratterizzato da cordialità e ironia.

Sulla targa consegnata dal Comune è riportata la seguente motivazione:

“Alla squadra IDEALE BARI CALCIO per la promozione conquistata sul campo raggiunta coltivando l’anima più autentica dello sport, fatta di passione, amicizia, volontariato e appartenenza. Un esempio virtuoso di calcio popolare profondamente radicato nel territorio e nella comunità barese. Con orgoglio”.

“Celebriamo un traguardo sportivo importante raggiunto da una squadra che ha dimostrato di avere voglia di crescere e di costruire il proprio percorso con determinazione – ha dichiarato il sindaco Leccese –. Quella dell’Ideale Bari è una bellissima impresa sportiva che ha fatto emozionare tante persone. Ma c’è anche qualcosa che va oltre il risultato: questa esperienza rappresenta un modo diverso di vivere il calcio, fondato sulla partecipazione, sul volontariato, sul senso di appartenenza e sul valore sociale dello sport. Un esempio che lascia ben sperare per il futuro”.