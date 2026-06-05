Un incidente stradale ha letteralmente paralizzato la circolazione sulla tangenziale di Bari lungo la statale 16, direzione sud. Lo schianto si è verificato all’altezza dello svincolo per il quartiere Carrassi (uscita 12), provocando un immediato effetto imbuto che ha intrappolato migliaia di automobilisti in code chilometriche. Il traffico risulta completamente bloccato in direzione Sud. Secondo le prime informazioni, l’impatto ha coinvolto più mezzi, rendendo necessario l’intervento tempestivo sul posto dei sanitari del 118, delle squadre dell’Anas e dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata e l’assistenza agli occupanti delle vetture.
Bari, incidente sulla statale 16: traffico in tilt e chilometri di coda
All'altezza di Carrassi, direzione sud
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