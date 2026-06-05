Meteo Bari, arriva il primo vero weekend d’estate: sole e picchi oltre i 25 gradi

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Il primo fine settimana di giugno regalerà a Bari e alla sua provincia il primo vero assaggio d’estate. Sabato 6 e domenica 7 giugno le condizioni meteo sul capoluogo pugliese saranno caratterizzate da una totale stabilità, con cieli limpidi e sole splendente lungo tutta la fascia costiera. Merito della decisa rimonta di un campo di alta pressione che si sta consolidando sul Mediterraneo centro-meridionale, allontanando le ultime incertezze dei giorni scorsi.

Le previsioni non lasciano spazio a dubbi: il rischio di precipitazioni sarà pari a zero per l’intero weekend. A farla da padrone saranno invece il sole e un deciso aumento termico. Le temperature massime a Bari si attesteranno diffusamente intorno ai 25°C, ma il termometro è destinato a salire ulteriormente, registrando punte localmente superiori nelle aree interne e nell’entroterra della Murgia barese, dove la percezione del caldo sarà più intensa. La combinazione tra cieli sereni e temperature gradevoli, non ancora opprimenti, renderà le prossime 48 ore ideali per le prime gite fuori porta e, soprattutto, per il primo grande assalto alle spiagge cittadine. Da Pane e Pomodoro fino a Torre Quetta, passando per le calette di Polignano e i lidi di Monopoli, si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni per l’apertura ufficiale della stagione balneare. Gli operatori turistici e i gestori degli stabilimenti balneari affilano le armi per accogliere baresi e turisti in quello che si preannuncia come un fine settimana da tutto esaurito.