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Si ribalta in mare imbarcazione con a bordo circa 60 migranti, recuperati 10 corpi

Salvate per ora 48 persone

Pubblicato da: redazione | Dom, 7 Giugno 2026 - 18:47
Foto: Wikipedia
  • 10 sec
Da questo pomeriggio anche una unità della Guardia Costiera italiana, già in mare per attività d’istituto, sta cooperando – su richiesta dell’autorità maltese – ad una operazione di ricerca e soccorso in area di responsabilità maltese, a seguito del ribaltamento di una  imbarcazione, segnalata con migranti a bordo e persone in acqua (in una posizione a circa 45 miglia nautiche a est/sud est dall’isola di Malta). L’Unità partita dalle coste libiche ed  inizialmente seguita dalla competente autorità sar e successivamente da quella maltese, navigava con circa 60 persone a bordo. Dalle ultime informazioni, un peschereccio presente in zona avrebbe recuperato circa 48 persone vive, rispetto ad una sessantina dichiarate alla partenza. La Guardia Costiera italiana ha dirottato immediatamente in zona una motovedetta SAR, che ha recuperato al momento 10 cadaveri. Le ricerche in zona continuano, coordinate dall’autorità maltese.​
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