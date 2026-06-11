Bari Vecchia, dal 1° luglio cambiano parcheggi e accessi: le nuove regole della Ztl

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Dal 1° luglio entreranno in vigore alcune novità importanti per la Zona a Traffico Limitato del centro storico, in particolare nell’area intorno al Castello Svevo e a piazzale Mincuzzi. La giunta comunale è chiamata ad approvare una nuova delibera che ridisegna sosta e viabilità in uno dei quartieri più frequentati della città.

Le modifiche riguardano più aspetti. Il varco in zona Castello, su piazza Federico II di Svevia all’angolo con piazza Massari, sarà attivo con due fasce orarie nei giorni feriali — dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18 — riservate esclusivamente al carico e scarico dei mezzi autorizzati. Piazzale Monsignor Michele Mincuzzi diventerà invece un parcheggio pertinenziale riservato ai soli residenti in possesso di pass ZTL e ZSR-D, attivo tutti i giorni 24 ore su 24. Il perimetro esterno dello stesso piazzale sarà invece a pagamento per tutti, con tariffazione oraria nei giorni lavorativi dalle 8.30 alle 20.30. Su piazza Federico II di Svevia, all’angolo con via Ruggiero il Normanno, saranno inoltre realizzati stalli dedicati al carico e scarico.

A spiegare il percorso che ha portato a queste decisioni è l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi: “Oggi chiudiamo il cerchio di un percorso che ci porterà a migliorare ulteriormente vivibilità e sicurezza di Bari Vecchia. Negli ultimi mesi, proprio sull’area interessata dalle principali novità, ossia quella intorno al Castello Svevo, si sono concentrati importanti cantieri PNRR, come quelli necessari a realizzare le corsie del Bus Rapid Transit e a garantire il potenziamento delle reti Enel. Per questo motivo, abbiamo ritenuto necessario continuare a dialogare con i residenti e commercianti, al fine di giungere, nei tempi giusti e opportuni, ad alleggerire ulteriormente la pressione sul quartiere. Nel frattempo, siamo andati avanti con le chiusure con barriere di Strada Attolini e Strada Santa Chiara, particolarmente attese dai residenti, diventate finalmente realtà con risultati soddisfacenti. Ora ci prepariamo ad approvare una nuova delibera di giunta, che conterrà ulteriori novità riguardanti l’area compresa tra il Castello Svevo e piazzale Mincuzzi. Sul piazzale dal prossimo 1° luglio entrano in funzione le strisce gialle, per cui il parcheggio sarà a uso esclusivo dei possessori di pass ZTL e ZSR-D, di modo da garantire una disponibilità importante di stalli gratuiti per i residenti. Per agevolare il carico e scarico delle attività commerciali del borgo antico, poi, riserveremo dei posti a queste operazioni su via Ruggiero il Normanno, nelle vicinanze del Castello. L’ingresso dal varco di Santa Chiara, infatti, resterà sempre disponibile per tutti per consentire alle auto di ‘circumnavigare’ piazzale Mincuzzi. Al contrario del varco di piazza Federico II di Svevia che, invece, come promesso, sarà acceso a partire dal 1° luglio, mantenendo solo due fasce orarie riservate al carico e scarico dei mezzi autorizzati. Infine, il perimetro esterno del piazzale Mincuzzi, diventerà a strisce blu, disponibile per tutti, anche non residenti, con pagamento di ticket orario. Da ultimo, Strada Arco Basso sarà definitivamente pedonalizzata, facendo seguito alla sperimentazione già in corso. Siamo certi che questi mesi siano serviti a favorire non solo il dialogo e il bilanciamento delle diverse esigenze in campo, ma anche a fare comprendere a tutti che le novità introdotte porteranno moltissimi benefici al centro storico. L’obiettivo che ci ha mossi sin dal principio, ci tengo a ricordarlo, è stato liberare finalmente dalle auto in sosta selvaggia tutta Bari Vecchia, il nostro tesoro storico, artistico e archeologico, tanto amato dai residenti e dai turisti”.

Le modifiche si inseriscono in un piano più ampio avviato dall’amministrazione comunale, d’intesa con il Municipio I, a partire da una delibera di giunta approvata a novembre scorso, con l’obiettivo di garantire più spazi di sosta per le vetture autorizzate e un ambiente più sicuro per pedoni e bambini.