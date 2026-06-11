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Turi, blitz anticaporalato in un’azienda agricola: titolare nei guai

Denuncia e una multa da oltre 13mila euro

Pubblicato da: redazione | Gio, 11 Giugno 2026 - 14:41
carabinieri
  • 58 sec
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Un’ispezione in un’azienda agricola di Turi si è conclusa con una denuncia e una sanzione di oltre tredicimila euro. È l’esito dell’attività condotta dai Carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bari, nell’ambito della campagna straordinaria di controlli anticaporalato.
Su dieci lavoratori controllati, uno — di origine straniera — è risultato irregolare: non aveva ricevuto alcuna formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e non era stato dotato dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa.
Il titolare dell’azienda è stato denunciato in stato di libertà per violazione delle norme sugli obblighi del dirigente e datore di lavoro e per omessa formazione del lavoratore. All’azienda sono state contestate sanzioni per un totale di 13.404 euro.

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