Bigiotteria tossica, trucchi e alcolici esteri illegali: 14 denunciati nel Leccese

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Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce hanno intensificato i controlli in materia di sicurezza prodotti, a contrasto dell’illecita commercializzazione di articoli potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

In particolare, nei giorni scorsi, i “Baschi Verdi” del Gruppo di Lecce hanno concluso un’estesa operazione che ha interessato numerosi esercizi commerciali del centro cittadino e dei Comuni limitrofi, selezionati all’esito di una strutturata analisi di rischio che valorizza i dati acquisiti nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio e del dispositivo permanente dei traffici illeciti.

L’attività ha permesso di sottoporre a sequestro amministrativo circa 190 mila prodotti: si spazia dagli accessori d’abbigliamento, alla bigiotteria, al settore alimentare, ma anche prodotti per l’estetica e per tatuaggi, tutti privi delle indicazioni minime di sicurezza relative alla composizione, pertanto ritenuti pericolosi per la salute umana.

Inoltre, i Finanzieri hanno individuato alcuni depositi di bibite e bevande alcoliche, presso i quali sono state rinvenute e sottoposte a sequestro, già pronte per la vendita al dettaglio, oltre 3.200 lattine di bevande gassate e bottiglie di superalcolici, per quasi 2.000 litri complessivi, provenienti dall’estero e non tracciabili.

Si è proceduto alla segnalazione alle Autorità competenti dei 14 soggetti rite-nuti responsabili, ai quali sono state comminate sanzioni pecuniarie per oltre 15.000 euro.

Le indagini della Guardia di Finanza proseguono al fine di disarticolare la ca-tena logistica, organizzativa e strutturale della filiera.

Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni di sana concorrenza.