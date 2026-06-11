Lavori Statale 16, Capone non ci sta: «Noi pugliesi non siamo cittadini di serie B»

Annunci

La statale 16 Adriatica torna al centro del dibattito politico pugliese. La V Commissione ambiente, assetto ed utilizzazione del territorio del Consiglio regionale ha convocato in audizione il responsabile dell’Anas Puglia, l’ingegnere Francesco Ruocco, per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori lungo l’itinerario Bari-Brindisi-Lecce.

Una buona notizia c’è: altri due lotti sono stati aperti al traffico, che si aggiungono ai due già annunciati nella precedente commissione, portando il totale a quattro. Tra questi, quelli in prossimità di Monopoli. Ma per la presidente della commissione Loredana Capone non basta.

“Servono più investimenti sulla statale 16. Non siamo cittadini di serie B”, ha dichiarato Loredana Capone, presidente della V Commissione ambiente, a margine dell’audizione. “L’ingegnere Ruocco ci ha dato una buona notizia: sono stati aperti al traffico altri due lotti, arriviamo a quattro con i due annunciati nella precedente commissione. Lavori accelerati, anche grazie all’interessamento della Commissione. Ma non è ancora sufficiente”.

La presidente ha poi sottolineato le criticità che ancora pesano sull’avanzamento dei cantieri: “Sono stati consegnati quelli in prossimità di Monopoli, ma l’ingegnere Ruocco ha ricevuto da noi una richiesta ulteriore: accelerare al massimo i lavori in corso. Purtroppo, la sospensione estiva non agevolerà una chiusura veloce dei cantieri, ma questo, come altre condizioni che hanno rallentato l’andamento dei lavori, doveva essere previsto a monte. La statale 16 è l’unica strada che abbiamo per connettere i comuni della fascia adriatica e occorre un investimento maggiore da parte dell’Anas. Siamo cittadini d’Italia anche noi, come tutti gli altri che hanno infrastrutture migliori. Non siamo cittadini di serie B”.