Dopo ottant’anni, ventisette soldati italiani caduti in Albania durante la Seconda guerra mondiale sono tornati a casa. I loro resti sono stati tumulati nel sacrario dei caduti d’Oltremare di Bari, con una cerimonia ufficiale che ha chiuso un lungo capitolo di storia e di attesa.
Alla cerimonia ha partecipato il generale di Corpo d’armata Andrea Rispoli, capo dell’Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa.
Bari, dopo 80 anni tornano a casa: tumulati i resti di 27 soldati caduti in Albania
Riposeranno nel Sacrario dei caduti d'Oltremare
Dopo ottant’anni, ventisette soldati italiani caduti in Albania durante la Seconda guerra mondiale sono tornati a casa. I loro resti sono stati tumulati nel sacrario dei caduti d’Oltremare di Bari, con una cerimonia ufficiale che ha chiuso un lungo capitolo di storia e di attesa.
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