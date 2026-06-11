Bari, dopo 80 anni tornano a casa: tumulati i resti di 27 soldati caduti in Albania

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Dopo ottant’anni, ventisette soldati italiani caduti in Albania durante la Seconda guerra mondiale sono tornati a casa. I loro resti sono stati tumulati nel sacrario dei caduti d’Oltremare di Bari, con una cerimonia ufficiale che ha chiuso un lungo capitolo di storia e di attesa.

Alla cerimonia ha partecipato il generale di Corpo d’armata Andrea Rispoli, capo dell’Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa.