Psicologia di base in Puglia, proroga della sperimentazione fino al 31 dicembre

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“Si tratta di un risultato importante, che conferma l’efficacia del lavoro portato avanti con determinazione dalle colleghe e dai colleghi e il valore strategico del servizio per la sanità territoriale pugliese, capace di intercettare un bisogno reale e diffuso e di garantire risposte tempestive ai cittadini”.

Il presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia, Giuseppe Vinci, commenta la proroga della fase sperimentale del Servizio di Psicologia di Base fino al prossimo 31 dicembre, in attuazione della Legge Regionale n. 11/2023.

La nota del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, firmata il 4 giugno, consente la prosecuzione senza soluzione di continuità dei contratti di lavoro autonomo libero-professionale già attivi nei Distretti Socio Sanitari di tutte le ASL pugliesi, garantendo la continuità assistenziale e terapeutica alle cittadine e ai cittadini già in carico. Il servizio, avviato lo scorso primo dicembre, viene così esteso per assicurare la piena tutela dei percorsi già avviati e la stabilità dell’offerta psicologica territoriale.

“La sensibilità istituzionale dimostrata dalla Regione Puglia e dalla consigliera Loredana Capone, a suo tempo promotrice della legge istitutiva, ha consentito di accogliere la forte richiesta che l’Ordine ha formulato nelle scorse settimane, a tutela della continuità del servizio e dei diritti di accesso dei cittadini alle cure psicologiche territoriali” prosegue Vinci.

L’Ordine sottolinea come la proroga rappresenti un passaggio significativo nel percorso di consolidamento della Psicologia di Base nel sistema sanitario regionale, confermandone il ruolo crescente all’interno delle cure primarie e la funzione di intercettazione precoce del bisogno psicologico, con ricadute rilevanti in termini di prevenzione e riduzione della pressione sui servizi specialistici.

L’Ordine regionale degli psicologi continuerà, insieme alle colleghe e ai colleghi generosamente impegnati nel servizio, a seguire da vicino l’evoluzione del processo, anche attraverso la partecipazione ai lavori dell’Osservatorio regionale, attualmente in fase di insediamento, contribuendo alla definizione di modelli omogenei di presa in carico, gestione delle liste d’attesa e armonizzazione degli aspetti organizzativi e contrattuali.

“Questo risultato non è un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso più ampio” conclude il Presidente Vinci. “L’obiettivo resta quello di rendere la Psicologia di Base un servizio strutturato e stabile all’interno del Servizio Sanitario Regionale, con condizioni contrattuali adeguate e prospettive certe per le professioniste e i professionisti che ogni giorno garantiscono questo presidio essenziale di salute pubblica”.