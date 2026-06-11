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Venere e Giove protagonisti nel cielo di Bari, serata speciale al Planetario

Appuntamento a sabato 13 giugno per osservare la congiunzione tra i due pianeti

Pubblicato da: redazione | Gio, 11 Giugno 2026 - 14:10
congiunzione giove venere
  • 14 sec
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Apertura straordinaria questa settimana per il Planetario di Bari, che sabato 13 giugno ospiterà un evento dedicato alla congiunzione tra Venere e Giove, uno dei fenomeni astronomici più suggestivi visibili nel cielo serale. L’appuntamento è in programma dalle 20.30 alle 21.30. Durante la serata i partecipanti potranno approfondire le caratteristiche dei due pianeti attraverso una lezione all’interno della struttura, con un focus dedicato a Venere e Giove e al loro confronto con gli altri corpi del Sistema Solare.

Al termine dell’incontro divulgativo, l’osservazione proseguirà all’esterno del Planetario, dove sarà possibile ammirare i due pianeti attraverso i telescopi messi a disposizione degli organizzatori. In programma anche l’osservazione di nebulose e galassie. L’iniziativa è aperta ad adulti e bambini a partire dai 4 anni. Il costo del biglietto è di 8 euro, con pagamento direttamente al botteghino del Planetario. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata inviando una mail a bariplanetario@gmail.com. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero 3934356956.

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