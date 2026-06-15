Ssc Bari, Pierpaolo Marino sarà il nuovo direttore generale

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Pierpaolo Marino sarà il nuovo direttore generale del Bari. L’annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa convocata a Palazzo di Città, durante la quale il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha letto una lettera inviata dal presidente del club, Luigi De Laurentiis.

Nel messaggio, De Laurentiis ha comunicato la nomina di Marino, dirigente di lunga esperienza nel calcio italiano, affidandogli un compito chiaro: guidare il progetto sportivo biancorosso con l’obiettivo di riportare il Bari in Serie A.