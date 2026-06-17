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Bari, al Polo Socio Sanitario di Prossimità tornano gli screening e incontri gratuiti. Ecco quando

Prosegue il programma di prevenzione negli spazi di via Re David

Pubblicato da: redazione | Mer, 17 Giugno 2026 - 16:51
17-06-26 Polo socio sanitario di prossimità_il programma di informazione e screening di giugno_locandina
  • 28 sec
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Proseguono anche nel mese di giugno le attività di informazione e prevenzione promosse dal Polo Socio Sanitario di Prossimità di Bari. Negli spazi di via Re David 76 sono in programma nuovi incontri informativi e screening gratuiti rivolti alla cittadinanza, con l’obiettivo di favorire la prevenzione, la diagnosi precoce e l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari.

Le iniziative sono organizzate da Psicologi per i Popoli Bari e Bat e Medici con l’Africa Cuamm Bari, in collaborazione con l’assessorato comunale al Welfare. Il programma prenderà il via giovedì 18 giugno con uno screening clinico dermatologico. Dalle 15 alle 17 è previsto un incontro informativo dedicato alla salute della pelle, seguito, dalle 17 alle 19, dalle visite gratuite condotte da Alex Meduri, medico specializzando in Dermatologia. Un secondo appuntamento con lo screening dermatologico è in calendario giovedì 25 giugno, dalle 15 alle 19, sempre con Alex Meduri.

Il ciclo di iniziative si concluderà venerdì 26 giugno con l’incontro “Digital parenting: crescere insieme nel digitale”, in programma dalle 15.30 alle 17.30. L’appuntamento sarà condotto dall’assistente sociale Rosa Cortese e dalla psicologa Alessandra Pepe e sarà dedicato al rapporto tra famiglie, bambini e nuove tecnologie.

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