Lavori alle condotte idriche, rubinetti a secco a Gravina

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico nell’ambito del Progetto Risanamento Reti 4 – “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese”. I lavori riguardano la manutenzione straordinaria di nodi idrici al servizio dell’abitato di Gravina di Puglia (BA).
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 23 giugno 2026 alle utenze dell’abitato di Gravina in Puglia (BA) ricomprese nelle seguenti vie: Via Federico Meninni (tratto via Cardinale Fini – via Lettieri fino alla Pineta Comunale via Meninni n.2), via Cardinale Fini (tratto via Suor Addolorata Terribile – via Federico Meninni), via Suor Addolorata Terribile, via Maurizio Lettieri (tratto via Suor Addolorata Terribile – via Pietro Ianora), via Giovanni XXIII, via Giovanni Consolazione, via Silvium.
La sospensione avrà la durata di 5 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 14:00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.