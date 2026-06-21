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Foggia, anziana muore in un incendio in via Montegrappa

Ipovedente e sola in casa: il corpo trovato nel vano cucina

Pubblicato da: redazione | Dom, 21 Giugno 2026 - 11:34
A seguito del crollo della palazzina di via De Amicis, il sindaco Vito Leccese ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità per gli immobili in via Luigi Pinto (numeri 2-4-6-8-10), via De Amicis (numeri 1-3-5-7) e via De Robertis (1-3-5-7), per l'esecuzione di opere urgenti di demolizione controllata, frantumazione e spandimento delle macerie. Il provvedimento incarica la Po.E.Q. Progettazione e Manutenzione Strutture del Comune di Bari di fare eseguire tutti gli accorgimenti atti a evitare qualsiasi ulteriore pericolosa conseguenza del dissesto, al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità e sicurezza urbana, e di procedere con la rimozione delle parti instabili, con l’esecuzione di demolizione controllata della porzione residua della palazzina crollata e successiva frantumazione e spandimento delle macerie. Il provvedimento, autorizzato dalla Procura di Bari, si è reso necessario dopo i sopralluoghi dei tecnici comunali e dei Vigili del Fuoco, per evitare che lo stato dei luoghi pregiudichi l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, anche in considerazione del fatto che la porzione residua della palazzina confina con edifici adibiti a uso residenziale, prontamente evacuati su disposizione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari. All’attualità, appare infatti probabile una imminente evoluzione del dissesto con un collasso progressivo e non controllato delle porzioni non crollate, dunque è urgente evitare ogni ulteriore evoluzione del cedimento. Nella giornata di ieri il sindaco di Bari Vito Leccese ha ottenuto dalla Procura della Repubblica l'autorizzazione a procedere con estrema urgenza alle attività di demolizione controllata della porzione residua della palazzina crollata in via De Amicis il 5 marzo scorso. Le attività di demolizione sono cominciate oggi, secondo i tempi e le modalità stabilite d'accordo con il prof. Salvatori, consulente nominato dalla Procura.
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Aveva 80 anni ed era ipovedente la donna morta questa mattina nell’incendio divampato nel suo appartamento al secondo piano di via Montegrappa 54, nei pressi della stazione ferroviaria di Foggia. Si chiamava Agata Pastore e viveva sola.
Il suo corpo è stato trovato semicarbonizzato nel vano cucina. A dare l’allarme al 112 e ai vigili del fuoco sono stati i vicini di casa, ma quando i soccorsi sono giunti sul posto per l’anziana non c’era già più nulla da fare.
Le cause dell’incendio dovranno essere stabilite con precisione dagli accertamenti dei vigili del fuoco: al momento non si esclude un corto circuito.
Agata Pastore non aveva figli, non era sposata ed era rimasta a vivere nell’appartamento di famiglia da quando erano morti i genitori. “Abitava da sola. Ha sempre rifiutato aiuti e presenze. Mia moglie era l’unica con cui aveva rapporti”, spiega un cugino presente sul posto.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale.

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