Foggia, anziana muore in un incendio in via Montegrappa

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Aveva 80 anni ed era ipovedente la donna morta questa mattina nell’incendio divampato nel suo appartamento al secondo piano di via Montegrappa 54, nei pressi della stazione ferroviaria di Foggia. Si chiamava Agata Pastore e viveva sola.

Il suo corpo è stato trovato semicarbonizzato nel vano cucina. A dare l’allarme al 112 e ai vigili del fuoco sono stati i vicini di casa, ma quando i soccorsi sono giunti sul posto per l’anziana non c’era già più nulla da fare.

Le cause dell’incendio dovranno essere stabilite con precisione dagli accertamenti dei vigili del fuoco: al momento non si esclude un corto circuito.

Agata Pastore non aveva figli, non era sposata ed era rimasta a vivere nell’appartamento di famiglia da quando erano morti i genitori. “Abitava da sola. Ha sempre rifiutato aiuti e presenze. Mia moglie era l’unica con cui aveva rapporti”, spiega un cugino presente sul posto.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale.