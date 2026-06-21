Barletta, esplode il postamat di via Casale: banditi in fuga a mani vuote

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Due forti boati hanno svegliato i residenti della zona intorno alle 4 del mattino, quando il postamat dell’ufficio postale di via Casale, alla periferia di Barletta, è stato fatto esplodere da ignoti. I responsabili sarebbero fuggiti a mani vuote.

Le deflagrazioni, che hanno danneggiato l’erogatore automatico di denaro, sono state due. Ad agire, secondo una prima ricostruzione, un gruppo di almeno quattro persone, che dopo il colpo si è dileguato a bordo di auto di grossa cilindrata, non prima di aver lasciato sull’asfalto chiodi a tre punte. Sull’accaduto indaga la Polizia.