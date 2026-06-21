Due forti boati hanno svegliato i residenti della zona intorno alle 4 del mattino, quando il postamat dell’ufficio postale di via Casale, alla periferia di Barletta, è stato fatto esplodere da ignoti. I responsabili sarebbero fuggiti a mani vuote.
Le deflagrazioni, che hanno danneggiato l’erogatore automatico di denaro, sono state due. Ad agire, secondo una prima ricostruzione, un gruppo di almeno quattro persone, che dopo il colpo si è dileguato a bordo di auto di grossa cilindrata, non prima di aver lasciato sull’asfalto chiodi a tre punte. Sull’accaduto indaga la Polizia.
Barletta, esplode il postamat di via Casale: banditi in fuga a mani vuote
Ad agire un gruppo di almeno quattro persone
Due forti boati hanno svegliato i residenti della zona intorno alle 4 del mattino, quando il postamat dell’ufficio postale di via Casale, alla periferia di Barletta, è stato fatto esplodere da ignoti. I responsabili sarebbero fuggiti a mani vuote.
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Bari, Piazza Umberto fuori controllo tra...
Piazza Umberto, una delle zone più centrali della città, è ormai...
Puglia premiata: L’Agenzia Asset della Regione...
Uno spot televisivo pugliese conquista il premio più ambito della comunicazione...
Ssc Bari, ecco chi ‘controllerà’ De...
Undici nomi, scelti per la loro autorevolezza, comporranno l'organismo che dovrà...
Foggia, anziana muore in un incendio...
Aveva 80 anni ed era ipovedente la donna morta questa mattina...