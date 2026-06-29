Bari, parcheggi introvabili a San Girolamo: “Così pagano sempre gli stessi”

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Il problema dei parcheggi torna al centro delle polemiche nel quartiere San Girolamo. A riaccendere il dibattito è stato il post pubblicato sui social da un residente, che raccondando la vicenda della figlia, sanzionata per la quarta volta dopo non essere riuscita a trovare un posto auto al termine del turno di lavoro notturno, ha voluto denunciare una situazione che per molti residenti sta diventando “Insostenibile”.

Secondo quanto riferito, la donna sarebbe rientrata a casa intorno alle 7.30 del mattino, dopo aver lavorato tutta la notte, senza però riuscire a trovare uno stallo libero nel quartiere. Costretta a lasciare l’auto in sosta irregolare, avrebbe ricevuto l’ennesima multa. Il cittadino parla apertamente del “dramma” dei parcheggi che, a suo dire, continua a interessare San Girolamo nonostante gli interventi annunciati. “Qui non si tratta più di mancato rispetto delle regole: si tratta dell’assenza di una soluzione reale per chi in questo quartiere ci vive”, scrive nel post.

Nel messaggio viene ricordata anche la realizzazione della nuova area di sosta da circa 200 posti, che avrebbe dovuto alleggerire la pressione sulla viabilità. “Ci era stato detto che la nuova piazzola da circa 200 posti avrebbe alleggerito il problema dei parcheggi. Nei fatti, per i residenti non è cambiato nulla”, denuncia il cittadino, evidenziando come durante il periodo estivo, complice l’afflusso verso il lungomare e le spiagge, trovare un posto diventi sempre più difficile. “La situazione si trasforma in una lotteria e chi paga il prezzo sono sempre gli stessi: i residenti”, aggiunge, sottolineando come a suo avviso continuare a sanzionare chi vive stabilmente nel quartiere senza offrire alternative concrete non rappresenti una soluzione. Il caso riporta all’attenzione una criticità che interessa anche altre zone di Bari, tra queste anche Palese, ma non solo dove residenti e automobilisti lamentano da tempo la cronica carenza di posti auto, soprattutto nelle aree più frequentate durante la stagione estiva.

Foto repertorio