I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

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Dal degrado in piazza Umberto, sino alle vittime della strada con due vittime nel giro di poche ore. E ancora la liberazione dei due attivisti della Flotilla. Ecco i fatti più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 21 giugno. Risse e spaccio, piazza Umberto ancora senza pace.

Bari, Piazza Umberto fuori controllo tra risse e spaccio

Lunedì 22 giugno. Mafia e politica nel Barese, la Dda chiede il rinvio a giudizio per 11 imputati

Voti in cambio di lavoro e denaro: a Modugno l’ex sindaco e un ex assessore a rischio processo

Martedì 23 giugno. Ancora morti sulle strade a Bari, due vittime in poche ore

Sangue sulle strade a Bari: due incidenti mortali in poche ore



Mercoledì 24 giugno. Dopo un mese di detenzione tornano liberi gli attivisti pugliesi della Flotilla

Flotilla, liberati gli attivisti pugliesi Centrone e Alberizia. Erano prigionieri in Libia



Giovedì 25 giugno. A Bari attività commerciali nel mirino dei ladri, nuova spaccata

Bari, rapina da Stacco: “Perché chi lavora onestamente deve diventare un bersaglio?



Venerdì 26 giugno. Lutto nel mondo del giornalismo, Bari saluta per sempre Miki De Ruvo

Bari dice addio a Miki de Ruvo: il ricordo commosso di colleghi, amici, familiari e del sindaco



Sabato 27 giugno. E’ polemica sul cibo nei lidi, la denuncia contro gli abusi sul litorale.

Bari, guerra della parmigiana nei lidi: “I divieti sul cibo da casa sono un bluff illegale”

