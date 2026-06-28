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I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 27 Giugno 2026 - 19:04
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  • 53 sec
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Dal degrado in piazza Umberto, sino alle vittime della strada con due vittime nel giro di poche ore. E ancora la liberazione dei due attivisti della Flotilla. Ecco i fatti più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 21 giugno. Risse e spaccio, piazza Umberto ancora senza pace.
Bari, Piazza Umberto fuori controllo tra risse e spaccio

Lunedì 22 giugno. Mafia e politica nel Barese, la Dda chiede il rinvio a giudizio per 11 imputati
Voti in cambio di lavoro e denaro: a Modugno l’ex sindaco e un ex assessore a rischio processo

Martedì 23 giugno. Ancora morti sulle strade a Bari, due vittime in poche ore
Sangue sulle strade a Bari: due incidenti mortali in poche ore

Mercoledì 24 giugno. Dopo un mese di detenzione tornano liberi gli attivisti pugliesi della Flotilla
Flotilla, liberati gli attivisti pugliesi Centrone e Alberizia. Erano prigionieri in Libia

Giovedì 25 giugno. A Bari attività commerciali nel mirino dei ladri, nuova spaccata
Bari, rapina da Stacco: “Perché chi lavora onestamente deve diventare un bersaglio?

Venerdì 26 giugno. Lutto nel mondo del giornalismo, Bari saluta per sempre Miki De Ruvo
Bari dice addio a Miki de Ruvo: il ricordo commosso di colleghi, amici, familiari e del sindaco

Sabato 27 giugno. E’ polemica sul cibo nei lidi, la denuncia contro gli abusi sul litorale.
Bari, guerra della parmigiana nei lidi: “I divieti sul cibo da casa sono un bluff illegale”

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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