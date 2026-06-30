A Bari torna “I Mercoledì con la Storia”: chiese, monasteri e rifugi antiaerei raccontati in terrazza

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Tre mercoledì di luglio sulla terrazza della Biblioteca Metropolitana “De Gemmis”, nel cuore del borgo antico di Bari, per parlare di storia della città attraverso chiese, monasteri e rifugi antiaerei. Prende il via domani, mercoledì 1 luglio alle 19.30, la IV edizione de “I Mercoledì con la Storia di Bari – I Luoghi”, rassegna promossa dall’Associazione del Centro Studi Normanno-Svevi e dall’Associazione “I Custodi della bellezza”, in collaborazione con la biblioteca stessa. L’ingresso è gratuito.

Il primo incontro è dedicato alla chiesa del SS. Rosario in San Francesco da Paola e alle scoperte emerse durante il recente restauro. Introdurrà la serata Francesca Romana Paolillo, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari. Interverranno poi Enrica Dardes sulle pitture e sugli affreschi, Caterina Annese ed Elena Dellù sul vano ipogeico del putridarium, e Maurizio Triggiani per l’inquadramento storico.

L’8 luglio il tema sarà il Medioevo, con un appuntamento dedicato al monastero di San Benedetto, monumento legato alla storia di Bari e alla devozione a San Nicola. Ne parleranno Arianna Carannante, ricercatrice specializzata in architettura medievale dell’Italia meridionale, e Paolo Perfido, esperto di rilievo e storia dell’architettura.

Il ciclo si chiude il 15 luglio con “Bari in guerra – I rifugi antiaerei”: Teresa De Francesco, Alessandro Crispino e Sofia Di Sciascio presenteranno la ricerca e la mappatura dei rifugi, insieme alle tracce della memoria della Seconda Guerra Mondiale ancora visibili negli edifici della città.

Ogni serata sarà accompagnata dalle incursioni fumettistiche di Ugo Liberatore, che affiancheranno il racconto storico con una narrazione visiva. Gli appuntamenti si tengono in Strada Lamberti 3.