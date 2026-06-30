MARTEDì, 30 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
90,447 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,447 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

A Bari torna “I Mercoledì con la Storia”: chiese, monasteri e rifugi antiaerei raccontati in terrazza

Tre appuntamenti gratuiti alla Biblioteca "De Gemmis"

Pubblicato da: redazione | Mar, 30 Giugno 2026 - 14:57
Biblioteca De gemmis
  • 2 min
Annunci

fal


Tre mercoledì di luglio sulla terrazza della Biblioteca Metropolitana “De Gemmis”, nel cuore del borgo antico di Bari, per parlare di storia della città attraverso chiese, monasteri e rifugi antiaerei. Prende il via domani, mercoledì 1 luglio alle 19.30, la IV edizione de “I Mercoledì con la Storia di Bari – I Luoghi”, rassegna promossa dall’Associazione del Centro Studi Normanno-Svevi e dall’Associazione “I Custodi della bellezza”, in collaborazione con la biblioteca stessa. L’ingresso è gratuito.
Il primo incontro è dedicato alla chiesa del SS. Rosario in San Francesco da Paola e alle scoperte emerse durante il recente restauro. Introdurrà la serata Francesca Romana Paolillo, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari. Interverranno poi Enrica Dardes sulle pitture e sugli affreschi, Caterina Annese ed Elena Dellù sul vano ipogeico del putridarium, e Maurizio Triggiani per l’inquadramento storico.
L’8 luglio il tema sarà il Medioevo, con un appuntamento dedicato al monastero di San Benedetto, monumento legato alla storia di Bari e alla devozione a San Nicola. Ne parleranno Arianna Carannante, ricercatrice specializzata in architettura medievale dell’Italia meridionale, e Paolo Perfido, esperto di rilievo e storia dell’architettura.
Il ciclo si chiude il 15 luglio con “Bari in guerra – I rifugi antiaerei”: Teresa De Francesco, Alessandro Crispino e Sofia Di Sciascio presenteranno la ricerca e la mappatura dei rifugi, insieme alle tracce della memoria della Seconda Guerra Mondiale ancora visibili negli edifici della città.
Ogni serata sarà accompagnata dalle incursioni fumettistiche di Ugo Liberatore, che affiancheranno il racconto storico con una narrazione visiva. Gli appuntamenti si tengono in Strada Lamberti 3.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

A Bari torna “I Mercoledì con...

Tre mercoledì di luglio sulla terrazza della Biblioteca Metropolitana "De Gemmis",...
- 30 Giugno 2026
Attualità

Lavoro a Bari, Natuzzi torna al...

Nuovo confronto tra Natuzzi e le organizzazioni sindacali dopo lo stop...
- 30 Giugno 2026
Segnalato da voi

Bari, nudo sul cavalcavia defeca e...

Torna al centro delle polemiche il degrado in corso Italia. A...
- 30 Giugno 2026
Politica

Dalla sanità all’occupazione, l’affondo del centrodestra:...

Fratelli d'Italia attacca la maggioranza di centrosinistra in Consiglio regionale e...
- 30 Giugno 2026