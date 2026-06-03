Compasso d’Oro 2026: la Puglia conquista due Menzioni d’Onore e un attestato

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Si è conclusa il 22 maggio scorso, presso l’ADI Design Museum di Milano, la cerimonia di premiazione del XXIX Premio Compasso d’Oro ADI, il riconoscimento più prestigioso del design italiano, istituito nel 1954 su iniziativa di Gio Ponti e de La Rinascente.

Anche quest’anno la Puglia ha saputo affermarsi con forza in questo contesto internazionale, conquistando due Menzioni d’Onore e un Attestato nell’ambito del nuovo premio Compasso d’Oro Young. Un risultato che conferma come il design pugliese stia maturando una propria identità distintiva, capace di mettere in dialogo radici territoriali, innovazione industriale e responsabilità culturale.

«Questi tre riconoscimenti ci dicono qualcosa di importante sulla Puglia di oggi – commenta Guido Santilio, presidente di ADI Puglia e Basilicata –. Non si tratta di episodi isolati: emergono da territori, istituzioni e imprese che hanno scelto il design come linguaggio per interpretare il presente. Un robot agricolo nato nel Tarantino, un murale che racconta la memoria collettiva pugliese sul fronte mare di Bari, una spianatoia che rilegge la tradizione attraverso i materiali della crisi ambientale. Sono progetti che parlano di chi siamo e di dove vogliamo andare.»

La prima Menzione d’Onore va ad Atomatika®, robot agricolo cingolato autonomo e multiattrezzo sviluppato da Agricobots di Montemesola (Taranto) con la partnership tecnica di Hymach. Progettato per ottimizzare la distribuzione degli agrofarmaci in contesti complessi come vigneti, frutteti e terreni collinari, integra il sistema di guida autonoma KAS® con mappatura in tempo reale, navigazione offline e gestione a tasso variabile. La tecnologia di avvio semplificato Play & Relax ne consente l’utilizzo anche da parte di operatori non specializzati, mentre i cingoli in gomma garantiscono stabilità su pendenze fino al 70% e la gestione remota riduce significativamente l’esposizione a vibrazioni, rumori e agenti chimici. La giuria ADI ha riconosciuto in Atomatika® un progetto capace di declinare l’innovazione tecnologica in chiave di sicurezza sul lavoro e accessibilità operativa: un contributo concreto alla trasformazione dell’agricoltura meridionale.

La seconda Menzione d’Onore premia il Murale monumentale sui silos del porto di Bari, realizzato dall’artista australiano Guido van Helten su commissione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Monumentale e fotorealistico, l’intervento trasforma sedici silos industriali in un racconto visivo della memoria regionale pugliese, attraverso immagini ispirate a fotografie d’archivio che ritraggono persone reali e luoghi del territorio. L’opera accoglie i viaggiatori in arrivo via mare restituendo loro un’identità collettiva, ed è realizzata con vernici fotocatalitiche KEIM che ne garantiscono durabilità e sostenibilità ambientale. Con questo riconoscimento, l’ADI valorizza la capacità del progetto di unire rigenerazione urbana, arte pubblica e patrimonio culturale in un unico gesto progettuale di grande impatto civico.

A completare il quadro dei riconoscimenti pugliesi è l’Attestato Compasso d’Oro Young assegnato a PaStation, progetto di Roberta Galletta, laureata presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia sotto la supervisione della docente Rosaria Copeta. Si tratta della prima edizione di questo nuovo riconoscimento, che sostituisce la storica Targa Giovani equiparandone il valore a quello dei premi e delle menzioni del concorso principale. PaStation reinterpreta la spianatoia tradizionale in un oggetto che integra tutti gli accessori per la pasta fatta in casa valorizzando materiali di recupero: marmo, legno d’ulivo colpito da Xylella e scarti litici. Nato concettualmente in una masseria pugliese, il progetto traduce in forme ispirate alla foglia dell’elce un’idea di sostenibilità, identità territoriale e innovazione che parte dalla tradizione per proiettarsi nel futuro.

Tre progetti, tre scale diverse — industriale, urbana, accademica — che insieme compongono un’immagine della Puglia capace di competere ai massimi livelli del design italiano e internazionale.