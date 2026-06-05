L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti a Bari dal 5 al 7 giugno

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Cosa fare nel fine settimana? Una selezione di eventi in città a cura della nostra redazione; alcune proposte per farvi vivere appieno l’esperienza barese. Festival, appuntamenti per le famiglie e per gli appassionati di cinema e spettacolo.

EVENTI E MOSTRE

Proseguono in piazza Umberto e piazza Cesare Battisti gli appuntamenti del programma “Piazza Idea”, l’iniziativa strategica promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare e animare due spazi centrali della città.

Fino a lunedì 8 giugno, il programma propone una serie di appuntamenti che intrecciano educazione, espressione, tradizione e scoperta del territorio, offrendo alla comunità occasioni diversificate di coinvolgimento e partecipazione. La piazza si conferma come luogo vivo e inclusivo, capace di accogliere pubblici differenti e stimolare relazioni significative. Le attività spaziano dai percorsi educativi dedicati ai diritti dell’infanzia, a laboratori espressivi per i più piccoli e le famiglie, fino a momenti di socialità attraverso la danza e la lettura condivisa. Accanto a queste proposte, trovano spazio esperienze pratiche e partecipative legate alla sostenibilità e alla mobilità, insieme a itinerari culturali pensati per valorizzare la storia e l’identità della città. Il programma si completa con visite guidate e momenti di scoperta del territorio, contribuendo a costruire un’esperienza diffusa che unisce apprendimento, cultura e benessere collettivo. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, salvo diversa indicazione e attività su prenotazione.

Venerdì 5 giugno

Piazza Cesare Battisti

Piccoli e diritti / ore 9-11 Continua il ciclo di incontri dedicati ai diritti dell’infanzia, con attività educative e partecipative rivolte alle scuole primarie.

ore 9-11 Continua il ciclo di incontri dedicati ai diritti dell’infanzia, con attività educative e partecipative rivolte alle scuole primarie. Uno, nessuno e centomila me / ore 10-13 Laboratorio espressivo-creativo per la prima infanzia che, attraverso la lettura ad alta voce e attività artistiche, accompagna i bambini nella scoperta della propria identità. Attività a numero chiuso – massimo 12 bambini (3-6 anni) accompagnati da un adulto.

ore 10-13 Laboratorio espressivo-creativo per la prima infanzia che, attraverso la lettura ad alta voce e attività artistiche, accompagna i bambini nella scoperta della propria identità. Attività a numero chiuso – massimo 12 bambini (3-6 anni) accompagnati da un adulto. Visita guidata: Bari, dagli Statuti Murattiani a oggi / ore 18-20 Un itinerario guidato tra i quartieri Umbertino e Murat per raccontare l’evoluzione urbanistica della città e le trasformazioni della “città nuova”. Attività su prenotazione – massimo 20 partecipanti.

Sabato 6 giugno

Piazza Umberto I / Piazza Cesare Battisti

Officina diffusa – Ripara e rigenera / ore 10-13 Un’attività pratica e partecipativa dedicata alla manutenzione della bicicletta, per promuovere autonomia, sicurezza e mobilità sostenibile. Un’occasione di apprendimento condiviso aperta a cittadini di tutte le età.

/ ore 10-13 Un’attività pratica e partecipativa dedicata alla manutenzione della bicicletta, per promuovere autonomia, sicurezza e mobilità sostenibile. Un’occasione di apprendimento condiviso aperta a cittadini di tutte le età. Gigilegge & il Sindaco di Madonnella / ore 18-20 Un appuntamento di lettura ad alta voce per bambini e famiglie, tra storie, immaginazione e partecipazione attiva. Un’esperienza coinvolgente che avvicina i più piccoli al mondo dei libri in modo giocoso e spontaneo.

Fino al 7 giugno, dalle ore 09.00 alle 20.00, in occasione del 212° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il Comando Provinciale di Bari allestirà un’esposizione di uniformi storiche all’interno dell’Ex Mercato del Pesce, in Piazza del Ferrarese, offrendo al pubblico un percorso culturale che ripercorre l’evoluzione dell’abbigliamento e degli insigni simboli della Benemerita. Le divise in mostra raccontano la storia di una Forza Armata che, dalle origini nel 1814 fino ai giorni nostri, ha sempre rappresentato l’unità, lo spirito di sacrificio e il coraggio al servizio della giustizia e della sicurezza del Paese. Ogni uniforme esposta è una testimonianza visibile dei cambiamenti storici e sociali che hanno contraddistinto la nostra società, non solo dal punto di vista militare, ma anche culturale e simbolico.

Inoltre, nei giorni di apertura della mostra, le vetrine del negozio di abbigliamento “Samuel” in via Piccinni angolo via Argiro e “Palazzo Mincuzzi” in via Sparano da Bari angolo via Putignani, verranno allestite con una selezione di divise storiche, con la volontà di unire la tradizione e l’eleganza storica della città metropolitana di Bari con la visibilità di un’iniziativa di grande valore educativo e sociale.

Da venerdì 5 a domenica 7 giugno si svolge la 34ª edizione della celebre sagra della ciliegia di Turi. Tre giorni nel centro storico con stand dedicati al celebre frutto rosso, mostre d’arte ed estemporanee di pittura

Domenica al Museo: Il 7 giugno torna l’iniziativa ministeriale che permette l’ingresso gratuito nei principali luoghi della cultura statali.

Per ottenere spazio (gratuito) nelle programmazioni inviare mail a redazione@borderline24.it