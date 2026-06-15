Trani capitale della musica: torna il “Battiti Live”

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C’è grande attesa in vista dell’estate televisiva, e questa volta la Puglia sarà protagonista di uno degli show musicali più seguiti della stagione. Da giovedì 2 luglio, in prima serata su Canale 5, tornerà infatti “Tim Battiti Live”, il festival musicale più amato dell’estate.

Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, che per la prima volta sarà affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, formando un trio inedito per questa edizione del programma.

Le puntate saranno realizzate proprio in Puglia, a Trani, nella suggestiva cornice sul mare di Piazza Quercia. Le registrazioni si svolgeranno da mercoledì 24 a domenica 28 giugno, portando in città un grande movimento di artisti, troupe e pubblico.

Il cast di Tim Battiti Live si presenta particolarmente ricco e variegato, con nomi che spaziano tra diverse generazioni e generi musicali. Tra gli artisti annunciati figurano Achille Lauro, Alex Britti, Annalisa, Arisa, Aiello, Baby K, Benji & Fede, Alessio Bernabei, Serena Brancale, Carl Brave, Clara, Clementino, Cioffi, Ditonellapiaga, Delia, Dolcenera, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ernia, Federica Abbate, FDV, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Gemelli Diversi, Gigi D’Alessio, Giusy Ferreri, Grelmos, Irama, J-Ax, Kamrad, LDA – Aka7even, Le Vibrazioni, Levante, Ludwig, Malika Ayane, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi, Mara Sattei, Merk & Kremont, Mew, Mr. Rain, Nayt, Nicolò Filippucci, Noemi, Orietta Berti, Paola Iezzi, Patty Pravo, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sangiovanni, Anna Tatangelo, Sarah Toscano, Sayf, The Kolors, Tommaso Paradiso e Welo.

A completare il cast ci saranno inoltre, direttamente dalla finale del talent “Amici”, gli artisti Lorenzo Salvetti, Elena D’Elia ed Angie, che avranno così l’occasione di esibirsi su uno dei palchi più prestigiosi della televisione italiana. (nella foto l’edizione barese di Battiti)