L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti a Bari dal 19 al 21 giugno

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Cosa fare nel fine settimana? Una selezione di eventi in città a cura della nostra redazione; alcune proposte per farvi vivere appieno l’esperienza barese. Festival, appuntamenti per le famiglie e per gli appassionati di cinema e spettacolo.

EVENTI E MOSTRE

“Road to Battiti”, l’anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento “TIM Battiti Live”, in onda a luglio su Canale 5, farà tappa in altre tre suggestive località della Puglia.

Venerdì 19 giugno a Bari andrà in scena una festa doppia: Serena Brancale, Levante e Delia e The Kolors si esibiranno sul palco principale in Largo Giannella, mentre il villaggio dei partner, con attività, intrattenimento e momenti dedicati ai presenti, sarà allestito sul Molo San Nicola.

Sabato 20 giugno appuntamento ad Alberobello con l’esibizione di Annalisa sullo stage in Largo Martellotta. Il villaggio sarà situato in Via Don Francesco Gigante.

Domenica 21 giugno tutti pronti a vivere l’esibizione di Achille Lauro sul palco in Largo Gelso a Polignano a Mare. Il villaggio sarà allestito in Via San Vito.

Si concluderà sabato 20 giugno, con una grande festa finale, il programma “Piazza Idea”, voluto dall’amministrazione comunale per portare attività di animazione e inclusione sociale nelle due piazze centrali della città, piazza Umberto e piazza Cesare Battisti. Alla festa finale, prevista dalle ore 17 alle 22 in piazza Umberto, parteciperanno il sindaco Vito Leccese, l’assessore alla Giustizia, Benessere sociale e Diritti civili Michelangelo Cavone, la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti.

Sabato 20 giugno “Piazza Idea” si chiude con una grande festa di comunità e cittadinanza attiva, immaginata come momento simbolico di restituzione alla città. Dalle 17 alle 22 piazza Umberto si trasforma in uno spazio vivo animato da attività ludiche, culturali e artistiche pensate per coinvolgere tutte le fasce d’età. Per tutta la durata dell’evento saranno presenti le 30 postazioni di Animarte con i giochi in legno di una volta, che recuperano il valore del gioco tradizionale come strumento educativo e relazionale. In parallelo, due animatori professionisti di Frog Entertainment proporranno attività di animazione continua, con giochi di strada, giochi di movimento e attività di gruppo, favorendo il coinvolgimento diretto dei più piccoli e integrandosi con le diverse aree della piazza.

Sarà, inoltre, allestita una mostra fotografica a cura di Giuseppe Di Bari e dell’associazione Fotografi di Strada, che attraverso immagini e racconti visivi restituisce i momenti più significativi del progetto, documentando le attività svolte e la trasformazione degli spazi delle due piazze.

Dalle 17 alle 19 la piazza sarà attraversata dall’energia della Young Marching Band, prima street band giovanile d’Italia, nata nel 2014 e composta da 15 elementi. La band proporrà un repertorio dinamico e coinvolgente, spaziando tra musica pop, funk, arrangiamenti contemporanei e performance in movimento, e trasformerà lo spazio urbano in un’esperienza sonora itinerante e partecipata.

Dalle 18 alle 19, ogni 20 minuti, partiranno dei micro tour a cura di Guide and Founder – Free Walking Tour Bari, che hanno accompagnato il percorso di Piazza Idea con le loro visite guidate. Brevi itinerari pensati per offrire ai partecipanti uno sguardo originale sulla città e vivere un’esperienza di scoperta anche durante la festa.

A partire dalle 18:30 e fino alle 22 si susseguiranno alcuni dei protagonisti che hanno accompagnato il percorso di Piazza Idea: associazione Cucciolo con uno spettacolo di magia dedicato a bambini e famiglie; Marianna Di Muro con “Lupo racconta, ripetimi l’orario”, un racconto coinvolgente pensato per i più piccoli; Gigi Carrino ed Elias con una lettura ad alta voce, tra storie, ironia e partecipazione; associazione Le Ali di Iside con performance di danze orientali e indiane.

Dalle 21 alle 22 la festa si concluderà con “Generazione Idea: il nuovo sound di Bari”, una rassegna dedicata alle esibizioni di giovani cantanti dell’underground barese e ai talenti emergenti del territorio, che porteranno sul palco musica originale e reinterpretazioni, accompagnando il pubblico verso il momento finale della serata.

L’intera festa di Piazza Idea sarà condotta da Simona Valenti, che a partire dalle 17 guiderà il pubblico lungo tutte le fasi dell’evento, accompagnando le diverse attività e valorizzando i protagonisti del progetto.

Continua il percorso itinerante nelle periferie della città della quinta edizione di Periferie Animate, il festival ideato e organizzato da Sinapsi – Produzioni Partecipate, con la direzione artistica di Vincenzo Ardito. All’Arena ExpostModerno, al quartiere Libertà (via Napoli 264), venerdì 19 giugno, dalle 19.30, laboratorio di cinema d’animazione con Adolfo di Molfetta. A seguire, la proiezione di cortometraggi documentari (12-18 anni). Durante la serata verranno proiettati il documentario Paripasso, anteprima del progetto di viaggio, narrazione e cinema del reale realizzato dal giornalista e videomaker bitontino Lorenzo Scaraggi, da un Progetto dell’associazione Senza Piume ETS con Omero su Marte, finanziato dall’Ufficio del Garante dei minori della Regione Puglia, e il documentario Castello Indistruttibile di Danny Biancardi, Virginia Nardelli, Stefano La Rosa (distribuito da ZaLab), ambientato a Danisinni, quartiere di Palermo, la storia immaginifica di un gruppo di undicenni che trasforma un asilo abbandonato in un rifugio segreto, tra gioco e sogni di libertà.

Sabato 20, a Kinè, in mattinata (dalle 10 alle 13), “Emozioni in ombra”, laboratorio di teatro d’ombre e teatro dell’oppresso sulle emozioni “tabù”: paura, rabbia e vergogna, rivolto ad adulti e a studenti/esse e operatori/trici artistici e sociali. Il piazzale Chiesa Matrice di Carbonara ospita un focus dedicato all’antimafia sociale e alla cultura come presidio di comunità, con la partecipazione di Nicola Grasso, assessore comunale ai alla Legalità, alla Trasparenza e all’Antimafia Sociale. Alle 21, in scena “Bandita – Cabaret ironico/poetico di ombre” di e con Silvio Gioia. Uno spettacolo poetico e sorprendente in cui mani, dita e ombre si trasformano in animali, personaggi e creature fantastiche. Il pubblico è invitato a partecipare, giocare con la propria ombra e dare vita a nuove scene tra luce, musica e immaginazione. A seguire, la restituzione del corto realizzato dai bambini del Plesso D’Alesio – Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II – S.M. De Marinis e le proiezioni di cortometraggi in concorso (3-7 anni).

Il gran finale, domenica 21 giugno, sul waterfront di San Girolamo, ospite il regista Alessandro Rak, con il suo Rukeli, Nastro d’Argento 2026 come miglior corto d’animazione. Il film racconta la storia di Johann Wilhelm Trollmann, il “pugile zingaro” campione dei pesi medi nella Germania nazista, primo pugile rom al mondo a vincere il titolo, poi imprigionato nei campi di concentramento di Wittenberge e Neuengamme, che decise di morire da campione combattendo contro un kapò nazista e mettendo idealmente KO l’intero apparato di potere del regime nazista.

Sarà un pomeriggio di arte urbana, sport, gioco e partecipazione, in collaborazione con l’I.C. Duse di San Girolamo. Dalle 17.30, al via il laboratorio creativo “Per Mare”, a cura di Pigment Workroom in cui bambine e bambini trasformano una vera vela da windsurf in un’opera collettiva, usando collage e Dacron adesivo. Alle 19, il laboratorio di Circobus, a cura di Un Clown per amico. Alle 20, in scena “Live Gravity”, di e con Michele Diana, spettacolo di teatro-circo con giocoleria, acrobatica, equilibrismo e clownerie, tra comicità, improvvisazione e coinvolgimento del pubblico. A seguire, al tramonto, la performance in acqua con Impact like a pro e la restituzione del corto realizzato con i bambini del Plesso Marconi – Istituto Comprensivo Duse. Infine, le proiezioni finali e la premiazione dei cortometraggi vincitori.

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