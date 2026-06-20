Bitonto, il bar dove la disabilità diventa accoglienza: apre la terrazza estiva del Bar-n-out

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Da ieri sera il giardino dell’ex Istituto Maria Cristina di Savoia di Bitonto si è trasformato in un piccolo angolo d’estate. Ha preso infatti il via la “sede estiva” del Bar-n-out, il bar speciale gestito dai ragazzi disabili della cooperativa Zip.H, che si è trasferito all’aperto sulla terrazza affacciata sul giardino per dare il via a una stagione di aperitivi e sorrisi. Per l’occasione è stato presentato il servizio “In-Tessere” e per tutti i partecipanti è prevista una sorpresa omaggio.

Il Bar-n-out è un progetto di inclusione sociale e avvicinamento al lavoro della cooperativa Zip.H, attivo da oltre un anno all’interno dell’ex Istituto Maria Cristina di Savoia. Dieci ragazzi provenienti dai centri diurni Zorba e Crisalide e dal Servizio di Educazione ed Inserimento al Lavoro si alternano tra la spesa nei negozi del territorio, la preparazione e la vendita dei prodotti, con il ricavato reinvestito interamente nel progetto. Un luogo simbolico, dove la fragilità, se accompagnata e valorizzata, diventa risorsa per tutta la comunità.

L’apertura estiva arriva dopo dodici mesi ricchi di esperienze e di formazione per i ragazzi della cooperativa, che hanno visto crescere la loro autonomia e il loro senso di responsabilità, conquistando anche l’attenzione dei media regionali e nazionali.

L’estate della cooperativa proseguirà il 17 luglio con i festeggiamenti per i 25 anni di attività della cooperativa Zip.H al servizio dei ragazzi, mentre l’ultimo appuntamento è in programma il 4 settembre con il saluto all’estate.