A Bari rubano la videocamera alla ballerina Vittoria Del Mastro: dentro c’erano mesi di lavoro

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È arrivato nelle scorse ore l’appello di Vittoria Del Mastro, ballerina che si trovava a Bari per girare un video, dopo il furto subito in città. Un furto che brucia più per quello che è stato portato via dentro l’apparecchio che per il valore dell’apparecchio stesso. La professionista ha denunciato sui social il furto di una videocamera Sony FX30 Cinema Line, colore grigio e nero, sottratta proprio mentre si trovava nel capoluogo pugliese per le riprese, insieme a diverse memory card contenenti, nelle sue parole, “materiale di enorme valore”.

Nel post diffuso per chiedere aiuto alla cittadinanza, Del Mastro ha spiegato che il valore economico della videocamera è nulla rispetto al valore dei contenuti presenti all’interno: video, lavori e ricordi che purtroppo non possono essere recuperati facilmente. Un concetto ribadito anche nella parte più tecnica dell’appello, dove viene precisato che il valore economico dell’attrezzatura è importante, ma ciò che conta di più sono le memory card contenenti lavori, video e materiali professionali di grandissimo valore, molti dei quali difficilmente recuperabili.

A chi fosse entrato in possesso della videocamera, anche senza volerlo o tramite acquisto inconsapevole, Del Mastro si rivolge con un messaggio chiaro: nessuna conseguenza, nessuna richiesta di spiegazioni. Nessuna domanda, nessun problema. Vogliamo soltanto recuperare il materiale contenuto al suo interno. La restituzione, viene precisato, può avvenire anche in forma completamente anonima o riservata, sia per l’intera attrezzatura sia per le sole schede di memoria.

L’appello si allarga anche a chi potesse imbattersi nella videocamera in circolazione, magari in vendita online o tra annunci di seconda mano: se qualcuno dovesse vedere questa videocamera in vendita, trovarla abbandonata o ricevere informazioni utili, viene chiesto di contattare immediatamente in privato chi ha subito il furto.

Per dare massima diffusione alla vicenda, Del Mastro ha chiesto la collaborazione di tutta la comunità barese: chiede a tutti gli amici di Bari e provincia di condividere il messaggio il più possibile, nella speranza che la rete di conoscenze locali possa far emergere qualche indizio utile al ritrovamento.

Chiunque abbia informazioni può contattare direttamente Vittoria Del Mastro al numero 327 368 8779, indicato nel post come riferimento per qualsiasi segnalazione, anche minima, che possa aiutare a recuperare la videocamera e, soprattutto, il materiale custodito al suo interno.