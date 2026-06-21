Bari, incidente in via Bruno Buozzi: un’auto si ribalta

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Due utilitarie si sono scontrate questa mattina, intorno alle 10, in via Bruno Buozzi a Bari. Nell’impatto una delle due vetture si è ribaltata ed è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e prestato i primi soccorsi. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli agenti, che stanno ricostruendo la dinamica dello scontro.