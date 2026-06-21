Bari, in via Mazzitelli spariscono le sciarpe davanti al murale per Igor Protti

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Sul marciapiede di via Mazzitelli, dov’è stato realizzato il murale dedicato a Igor Protti, bomber del Bari scomparso venerdì, sono rimasti i fiori e i biglietti con le dediche. Mancano invece le sciarpe biancorosse, quelle lasciate dai tifosi tra i doni per ricordare l’ex attaccante venuto a mancare dopo una lunga malattia.

A notare l’assenza alcuni supporter del Bari, tornati questa mattina in via Mazzitelli per dedicare una preghiera al loro amato Igor. Il piccolo altare allestito per omaggiare l’ex calciatore biancorosso è apparso mezzo spoglio, privato di quei colori tanto cari a lui e a tutta la città. (Foto di repertorio)