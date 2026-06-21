Bari regina dei rincari immobiliari in Italia. Sale la spesa per comprare casa

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Comprare casa a Bari costa sempre di più. Il capoluogo pugliese si piazza in cima alla classifica nazionale per l’aumento dei prezzi immobiliari, registrando un balzo in avanti del 6,3% nel secondo semestre dello scorso anno. È quanto emerge dall’ultimo report stilato dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che evidenzia come il mercato immobiliare barese stia vivendo una fase di forte spinta all’insù, superando le performance delle altre grandi metropoli italiane.Questa fiammata dei listini sta modificando inevitabilmente la capacità di spesa dei potenziali acquirenti in città. Sebbene la fetta più grande delle richieste si concentri ancora nella fascia di prezzo inferiore ai 250mila euro, i rincari stanno spingendo molti baresi a dover preventivare budget più alti.

Il report segnala infatti un incremento del 2,7% delle preferenze nella fascia di spesa immediatamente successiva, ovvero quella compresa tra i 250 e i 349mila euro.A livello nazionale, la tendenza vede le grandi città mostrare una contrazione dell’1,2% nella fascia di budget sotto i 250mila euro, proprio a causa del generale aumento dei prezzi. Di contro, crescono dello 0,8% le richieste per gli immobili di valore medio-alto. In questo scenario, Milano e Roma si confermano le piazze più costose d’Italia, con le percentuali più alte di richieste concentrate tra i 250 e i 349mila euro e un ulteriore spostamento verso l’alto per la Capitale.

Sul fronte opposto si colloca invece Genova, dove i prezzi medi usati si attestano poco sotto i mille euro al metro quadro, mantenendo il 60,1% della disponibilità di spesa sotto i 119mila euro. Tra i capoluoghi minori, infine, Campobasso si conferma la città più economica, con ben il 75,8% degli acquirenti che cerca casa nella fascia di prezzo più contenuta.