Bari, Piazza Umberto fuori controllo tra risse e spaccio

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Piazza Umberto, una delle zone più centrali della città, è ormai da tempo teatro di episodi che si ripetono sera dopo sera: spaccio, bivacchi, risse. A lanciare l’allarme è il consigliere Giuseppe Carrieri, Presidente della Commissione Comunale Antimafia e Legalità, che parla di un’area completamente fuori controllo nonostante l’impegno del Questore.

Secondo Carrieri, alle violenze e ai bivacchi si sono aggiunte ormai quotidiane risse violente tra nordafricani che, a suo dire, da anni si sono impossessati della piazza. Nella zona della movida, intanto, denuncia la presenza di parcheggiatori abusivi, pusher e microcriminali che approfittano del disordine urbano già esistente, tra doppie file, monopattini senza regole e occupazioni illegali di suolo pubblico.

Ad essere contestata è soprattutto l’assenza del Sindaco di Bari di fronte a questa situazione. A parte alcune ordinanze temporanee sul divieto di vendita di alcolici e sul bivacco, peraltro contestate anche dalla sinistra cittadina, per Carrieri non ci sarebbe altro: nessuna iniziativa specifica, nessuna presenza rafforzata della polizia locale nelle zone classificate come “rosse” dal regolamento di polizia urbana comunale, nessuna ordinanza di sicurezza urbana, nessuna azione amministrativa decisa di contrasto al disordine.

“Ancora una volta e per l’ennesima volta evidenzio al Sindaco che molti luoghi di Bari sono stati sottratti al controllo pubblico e sono teatro di risse/rapine/spaccio/violenze. Se il Sindaco diuturnamente non affronta questo problema, è difficile che il Prefetto o altri se ne facciano carico. Anche riguardo la sicurezza urbana e l’ordine pubblico, chiedo al Sindaco di darsi una scossa perché i problemi sono gravi e la Città non sopporta più chi ha occupato piazze e strade col sopruso e la violenza. Intervenga subito ed energicamente, diversamente chiameremo a raccolta i Baresi per risolvere questi problemi che da tempo non si vuole neppure affrontare”, dichiara Carrieri.