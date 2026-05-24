I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Turista investito da monopattino nel centro storico. La retrocessione del Bari in serie C. La vertenza Natuzzi. La stretta contro gli incivili dei rifiuti. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 17 maggio. Turista investito da monopattino a Bari Vecchia
Bari, turista investito da monopattino tra i vicoli del centro storico
Lunedì 18 maggio. Una sola offerta per la gestione dello stadio San Nicola
Bari: stadio San Nicola con un solo candidato, nominata la commissione giudicatrice
Martedì 19 maggio. Vertenza Natuzzi, accordo al Ministero
Vertenza Natuzzi, c’è l’accordo al Ministero: utilizzo della cigs al 62% e incentivi all’esodo
Mercoledì 20 maggio. Stretta contro gli incivili dei rifiuti: 2800 multe in otto mesi
Bari, stretta contro i “furbetti” dei rifiuti: oltre 2.800 abbandoni scoperti con le nuove telecamere
Giovedì 21 maggio. Responsabile di 11 spaccate a Bari, arrestato
Undici furti con spaccata in un mese a Bari, arrestato 28enne
Venerdì 22 maggio. Il Bari retrocesso in serie C
Bari nel baratro: il fallimento è completo, biancorossi in Serie C
Sabato 23 maggio. La rabbia dei tifosi dopo la retrocessione
Bari in Serie C, un disastro annunciato: ma si rischia di raschiare ancora il fondo del barile