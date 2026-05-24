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I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 23 Maggio 2026 - 18:04
copertina giusta
  • 8 sec

Turista investito da monopattino nel centro storico. La retrocessione del Bari in serie C. La vertenza Natuzzi. La stretta contro gli incivili dei rifiuti. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 17 maggio. Turista investito da monopattino a Bari Vecchia

Bari, turista investito da monopattino tra i vicoli del centro storico

Lunedì 18 maggio. Una sola offerta per la gestione dello stadio San Nicola

Bari: stadio San Nicola con un solo candidato, nominata la commissione giudicatrice

Martedì 19 maggio. Vertenza Natuzzi, accordo al Ministero

Vertenza Natuzzi, c’è l’accordo al Ministero: utilizzo della cigs al 62% e incentivi all’esodo

Mercoledì 20 maggio. Stretta contro gli incivili dei rifiuti: 2800 multe in otto mesi

Bari, stretta contro i “furbetti” dei rifiuti: oltre 2.800 abbandoni scoperti con le nuove telecamere

Giovedì 21 maggio. Responsabile di 11 spaccate a Bari, arrestato

Undici furti con spaccata in un mese a Bari, arrestato 28enne

Venerdì 22 maggio. Il Bari retrocesso in serie C

Bari nel baratro: il fallimento è completo, biancorossi in Serie C

Sabato 23 maggio. La rabbia dei tifosi dopo la retrocessione

Bari in Serie C, un disastro annunciato: ma si rischia di raschiare ancora il fondo del barile

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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