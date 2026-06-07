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I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 6 Giugno 2026 - 14:39
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  • 5 sec
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Il maltempo e i danni nel Barese. Il quarto fermo per l’omicidio Scavo. La morte di un 16enne in un incidente. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 31 maggio. Fuggono ad un posto di blocco, muore 16enne nel Foggiano

Fuggono a posto di blocco e si schiantano, muore 16enne nel Foggiano

Lunedì 1 giugno. Ebola, attivate le misure di sorveglianza in Puglia

Ebola, attivate in Puglia le misure di sorveglianza previste dal Ministero: “Nessuna situazione di allarme”

Martedì 2 giugno. In Puglia famiglie più prudenti negli acquisti

In Puglia famiglie più prudenti sugli acquisti, calo del 2% sulla spesa dei beni durevoli

Mercoledì 3 giugno. Maltempo, danni nel Barese

Maltempo, tromba d’aria nel Barese: crollano luminarie a Conversano

Giovedì 4 giugno. Quarto fermo per l’omicidio Scavo

Bisceglie, omicidio di Filippo Scavo: c’è un quarto fermo

Venerdì 5 giugno. Tolleranza zero sui rifiuti, 5 commercianti multati con 1000 euro

Bari, tolleranza zero sui rifiuti: prime 21 multe tra centro e periferia

Sabato 6 giugno. Assalti ai bancomat senza tregua in Puglia

Assalti ai bancomat nella notte, la Puglia sotto scacco: tre colpi tra Salento e Foggiano

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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