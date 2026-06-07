I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Il maltempo e i danni nel Barese. Il quarto fermo per l’omicidio Scavo. La morte di un 16enne in un incidente. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 31 maggio. Fuggono ad un posto di blocco, muore 16enne nel Foggiano
Fuggono a posto di blocco e si schiantano, muore 16enne nel Foggiano
Lunedì 1 giugno. Ebola, attivate le misure di sorveglianza in Puglia
Ebola, attivate in Puglia le misure di sorveglianza previste dal Ministero: “Nessuna situazione di allarme”
Martedì 2 giugno. In Puglia famiglie più prudenti negli acquisti
In Puglia famiglie più prudenti sugli acquisti, calo del 2% sulla spesa dei beni durevoli
Mercoledì 3 giugno. Maltempo, danni nel Barese
Maltempo, tromba d’aria nel Barese: crollano luminarie a Conversano
Giovedì 4 giugno. Quarto fermo per l’omicidio Scavo
Venerdì 5 giugno. Tolleranza zero sui rifiuti, 5 commercianti multati con 1000 euro
Bari, tolleranza zero sui rifiuti: prime 21 multe tra centro e periferia
Sabato 6 giugno. Assalti ai bancomat senza tregua in Puglia
Assalti ai bancomat nella notte, la Puglia sotto scacco: tre colpi tra Salento e Foggiano